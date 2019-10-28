2019中国智能控制与自动化装备学术会议召开

2019中国智能控制与自动化装备学术会议现场 （主办方/供图）

由中国化工学会化工自动化仪表专业委员会、中国自动化学会仪表与装置专业委员会主办，西安工业大学承办的“2019中国智能控制与自动化装备学术会议”于10月25-26日举行。来自全国高校、企业的200余名专家学者出席会议。

2019中国智能控制与自动化装备学术会议现场 （主办方/供图）

西安工业大学校长雷亚萍介绍了学校的办学历史、学科设置与特色、科学研究与人才培养成效。她表示，希望借学术会议进一步密切学校与兄弟院校、企业单位和专家学者的联系，进一步促进西安工业大学控制学科的学科建设和人才培养。

共有8位专家分别就“自动化科学与技术发展方向”、“智能时代的信息物理融合系统”、“工业过程体数据检测方法及应用”、“半导体硅片生长过程中的检测与控制问题”、“工业系统优化运行中的数据利用与实时优化”、“数据驱动的设备寿命预测技术”、“以数字化技术推动企业的精益运行”、“工业互联网安全与工控等保测评”作了报告。

据悉，本次大会还设置了企业专题讨论与学者分组报告，与会专家学者围绕：建模、优化、控制；机器人；智能优化；监控系统及安全系统；故障诊断；计算机视觉与深度学习、工业过程控制的技术革新等多个智能控制与自动化领域热点研究方向进行了深入的研讨与交流。

(责编：实习生(李萌)、熊旭)