西北政法大学新闻专业创办60年、复办20年庆典举行

系列活动开幕式现场

人民网北京10月28日电 西北政法大学新闻专业创办60周年、复办20周年庆典26至27日在该校举行，同时举办的还有西北政法大学新闻传播校友会成立、第四届“传媒法治建设高峰论坛”、第三届“何微新闻奖”学术论坛等活动。来自北京大学、中国人民大学、中国传媒大学和“立格联盟”等三十余所高校的新闻传播学院院长、资深教授、专家学者，以及传媒业界和政法业界的实务专家和近百位优秀的西法大新传校友，欢聚一堂，回顾历史、探讨未来。

西北政法大学校长、校友总会会长杨宗科教授向新闻传播校友会授予成立牌匾

26日上午，由西北政法大学、新华社《中国记者》杂志社、中国新闻史学会新闻传播教育史研究委员会、中华全国法制新闻协会法治新闻理论专业委员会主办的庆典系列活动在西北政法大学长安校区图书馆满天星报告厅拉开帷幕。西北政法大学校长、校友总会会长杨宗科教授在开幕式上致辞，介绍了西北政法大学新闻教育从六十年前的筚路蓝缕到如今的辉煌佳绩，从一两个单薄的专业到如今的新闻传播学院，一路走来艰辛不易。“可以说西北政法大学82年的发展历程，60年的本科教育、40年的研究生教育中，一直都有新闻学的影子。在这一过程中李敷仁、范长江、何微先生等一批杰出的新闻战线先辈都为本校新闻学科的发展做出了重要贡献。”杨宗科指出，在中华人民共和国成立70周年的背景下，举办这样的盛会躬逢其盛，学界与业界的共同探讨无疑也将对新闻传播学科的发展带来重要价值。

“法安天下，德润人心。”在人工智能迅速发展、新旧媒体融合不断重塑传媒生态以及依法治国和媒介融合双重加速的大背景下，法制新闻的实践成为时代重要议题。开幕式上，中国高等教育学会新闻学与传播学专业委员会理事长、中国人民大学新闻学院党委书记兼副院长周勇教授指出，在“双一流”建设的背景下，如何培养扎根中国、与时俱进、适应国内外发展的新型公共传播人才，是值得所有新闻传播院校思考的重要问题。

中华全国法制新闻协会常务理事兼法制新闻理论研究专业委员会常务副主任兼秘书长、华东政法大学传播学院院长范玉吉教授表示，西北政法大学20年来为我国培养出了一大批优秀的法制新闻工作者，这对于推动我国法制新闻事业进程具有重要意义。

“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。”对于西北政法大学新闻专业创办60年、复办20年以来毕业的学子而言，“法新结合”成为他们在工作中坚守的专业特色与职业优势。开幕式上，西北政法大学校友办主任孙学龙宣布西北政法大学新闻传播校友会成立批复，正式宣告该校友会成立。新闻传播学院院长孙江教授宣读了校友会的章程和理事会名单。西北政法大学党委副书记李平安表示，成立学院校友会，为同行业同专业同院系的校友提供了新的交流沟通平台，对促进校友工作、开发校友资源、增强校友感情、促进学院事业发展具有重要的意义。

60年甲子不易，20年正值青春。可以说，西北政法大学新闻传播学院一直沿着何微先生所开创的传媒科研教育大路在努力前行。本届“何微新闻奖”共收到来自大陆、澳门等38所高校100余篇学术论文，经过初审，共有50名研究生的论文入选本届“何微新闻奖”论坛。同时，在开幕式上也举行了《何微新闻奖优秀文集（第二辑）》的首发式。文集出版方——中国国际广播出版社社长张宇清在致辞中表示，何微毕生致力于中国特色社会主义新闻学和新闻教育的实践研究，我们在继承和发扬何微新闻实践和新闻理论的同时，更应该传承何微精神，将为党和人民舍身忘己的忠诚精神和对科研和教学永无止尽的创新精神贯彻在西法大新闻传播学院未来的发展中。

开幕式结束后，分别举行了第四届传媒法治建设高峰论坛、“何微新闻奖”新闻传播学科研究生论坛、“何微法治新闻奖”青年学者论坛、新闻传播教育产教融合发展院长论坛、新闻传播学科发展论坛暨编辑（主编）论坛等活动。西北政法大学新闻传播学院学术顾问、《新闻记者》杂志社顾问魏永征，新华社高级记者汤计，中央政法委政法综合信息中心原主任陈里，教育部新闻与传播专业学位教职委秘书长、北京大学新媒体研究院院长谢新洲教授，中国政法大学光明新闻传播学院刘斌教授，西北政法大学特聘教授、浙江大学吴飞教授，北京邮电大学、浙江传媒学院教授曾静平，CCTV《今日说法》制片人、西北政法大学新闻传播学院实务导师王宝卿等学界与业界的“大咖”齐聚一堂，共同探讨了当下传媒法治进程中的重要热点议题。

26日下午及晚上，来自全国三十多所高校的新闻传播学院院领导、十数家学科重点期刊的编辑分别围绕学科发展面临的时代困境和核心挑战，进行了激烈而卓有成效的讨论。27日上午，“何微新闻奖”新闻传播学科研究生论坛，“何微法治新闻奖”青年学者论坛的颁奖典礼也圆满举行。颁奖典礼上，陕西省法学会党组书记、副会长杨建军向获奖者表示了祝贺，中国新闻史学会“新闻教育史研究委员会”副会长、辽宁大学新闻传播学院副院长程丽红教授也作为主办方代表发表了感言。

不忘初心，牢记使命。西法大新闻传播学院在何微先生精神的感召下，未来也将坚守这份新闻传播教育的初心，担当培育新时代传媒法治人才的重要使命，乘风破浪，勇往直前！

系列活动开幕式合影

(责编：实习生(李萌)、熊旭)