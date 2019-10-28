北京体育大学马克思主义学院把课堂搬到纪念馆、展览馆

人民网北京10月28日电 近日，北京体育大学马克思主义学院将专业教育搬出教室，走出学校，探索马克思主义人才培养的新形式。学院师生先后到北京香山革命纪念馆和北京展览馆参观，深入展开“不忘初心、牢记使命”主题教育，感受中华人民共和国成立70周年的伟大成就。

马克思主义学院副院长李红霞老师谈道：“香山纪念馆的建成意义非凡，可以作为马院发掘的第五个红色教育实践基地，而且是离我们最近的实践基地，从井冈山到遵义、再到延安西柏坡，最后来到进京赶考的第一站香山，这样我们的红色教育实践基地就更加全面地覆盖了党的革命足迹。此次香山学习让我们感到回归初心的重要意义，做为革命先烈的后代，我们应该继承他们光荣的革命传统，把先辈们‘为人民谋幸福，为民族谋复兴’的初心守护住并践行到底。我们要接好民族复兴的接力棒，注意思想上不松懈，不断在心灵深处进行自我革命。”

庆祝中华人民共和国成立70周年群众游行“青春万岁”方阵中，来自北京体育大学的陈俊男、王力宸、刘晴、上官嘉雯四位同学克服困难，全身心投入训练，出色地完成了任务。他们一致认为，能够参加国庆群众游行是一生中的难忘经历。回忆起当时的场景，刘晴与上官嘉雯激动地流下了眼泪。陈俊男和王力宸表示，能够为庆祝新中国成立70周年贡献力量深感自豪，体大学子发扬了“使命在肩、奋斗有我”的精神，圆满地完成了祖国交予的任务，通过参与其中，激发了爱国主义热情和集体荣誉感，增强了民族自信。

北京体育大学马克思主义学院不断探索推动青年马克思主义者培养的改革创新，坚持理论理论学习与专业实践相结合，与井冈山、延安、遵义、西柏坡等签署了革命传统教育实践基地建设协议，把课堂搬到博物馆、纪念馆，组织师生参观各类红色教育基地，利用寒暑假及课余时间前往井冈山、延安、遵义、西柏坡、香山等革命传统教育实践基地进行社会实践，开展体验式现场教学。

据悉，学院将社会实践列入了2018版马克思主义理论本科专业和硕士、博士研究生培养方案。通过与实践相结合的教学方法，让学生“都爱听”“真相信”“产共鸣”“有收获”， 做到学而信、学而用、学而行。（卢雪）

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