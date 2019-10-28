用“北林定制”助力科右前旗打赢脱贫攻坚战

近日，国内第一台沙果去核切分自动化设备正式启动。这一幕是北京林业大学用“北林定制”助力内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗打赢脱贫攻坚战的缩影。

国内第一台沙果去核切分自动化设备正式启动（北京林业大学供图）

打造“北林定制”的全产业链帮扶

北京林业大学先后投入资金超过150万，设立了15个科技专项推动具有北林自主知识产权的科技成果在科右前旗转化落地，打造“北林定制”绿色引擎带动下的全产业链帮扶。

沙果去核切分自动化设备是沙果果片加工生产线的关键设备。改造前为纯机械设备，改造后是基于气动的自动化设备。改造前切分不完整，改造后减少切分时间约为原来的50%。

斩断贫困代际传递的根

今年8月，北林根据科右前旗基础教育现状，选拔了20名优秀教师到科右前旗初、高中支教。20名教师在科右前旗服务于二中和三中两所中学的26个班级。

研究生支教团科右前旗分团共有8名志愿者，他们分别在科右前旗第二小学、大坝沟小学和哈拉黑小学3所学校支教。

支教教师和学生们在一起（北京林业大学供图）

提供源源不断的智力帮扶

北林开展定点扶贫工作以来，共派出4位挂职干部，2位干部挂职任副旗级领导，2位同志先后挂职担任科尔沁镇平安村和远新村第一书记，先后接纳科右前旗2位挂职干部到校挂职锻炼。

仅2019年，截止到10月份，北林就有27支教师团队247人次、12支学生团队109人次到科右前旗扶贫扶智。在科右前旗举办各类培训班17次，培训党政干部技术人员2672人。科右前旗有19个代表团341人次来北林访问和培训。

(责编：实习生(黄钰澜)、熊旭)