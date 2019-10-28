第三届语博会举办 首设少数民族地区语言文化展

门头沟区小学生现场展示书法作品（李依环/摄）

人民网北京10月28日电（李依环）第三届中国北京国际语言文化博览会（以下简称“语博会”）于10月24-27日在中国国际展览中心举办。本届语博会以“语言让世界更和谐，文明更精彩”为主题，主要分为成就展、语言文化展和企业展等三大展区。其中，以广西为代表的少数民族地区语言文化展为首次设置。

本届语博会是第22届中国北京国际科技产业博览会（科博会）的重要组成部分。新中国成立70周年语言文字事业成就展从提升治理能力、服务国家战略、增进民生福祉、弘扬中华文化、讲好中国故事等五个部分，系统展示新中国成立70年来中国语言文字事业取得的辉煌成就；语言文化展特设京津冀学校语言文化展区和粤港澳大湾区语言文化展区，展示语言文化特色和建设成就；企业展区汇集四十余家企业和语言文化机构，展示语言科技、文化传播等方面的最新成果。

据悉，本届语博会由国家语言文字工作委员会、中国外文出版发行事业局、中国联合国教科文组织全国委员会支持，北京市语言文字工作委员会、中国国际贸易促进委员会北京市分会、孔子学院总部、北京语言大学、首都师范大学承办。

活动期间，同时举办了语言智能与语言多样性国际语言文化论坛，中国语言产业论坛暨语言服务高峰论坛、中国语言康复论坛、“一带一路”语言文化高峰论坛和京津冀中小学校长语言文化论坛等，来自50多个国家1000余名专家、学者和企业代表参与交流。

(责编：李依环、熊旭)