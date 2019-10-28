夹扑克牌、做平板撑！高校国旗护卫队“花样训练”受关注

近日，河北大学国旗护卫队每晚的“花样训练”在校内受到广泛关注。除了常规的稍息、立正、齐步、正步、军姿等训练科目外，还有夹扑克牌、做平板撑、站台阶等训练方法。每次训练的时候，都会有很多同学停下脚步拍照，纷纷称赞:“挺拔的站姿，太帅了！”

该校国旗护卫队队员在站军姿的过程中夹扑克牌训练 （王璐璐 摄）

“夹住扑克牌时，内心是很紧张的，非常害怕扑克牌掉下去。”该校国旗护卫队的大一新队员樊梓婷表示，刚开始并不是很吃力，但随着时间推移，手臂和手掌、手指、腿都开始僵硬，自己会更加用力地夹住。她认为在训练中夹扑克牌也是一种自我规范和激励的方式，当夹上牌的那一刻，军姿的好坏与否、态度认真与否，都有了一个可见的标准。

该校国旗护卫队队员在站军姿的过程中夹扑克牌训练 （梁姗姗 摄）

经过一段时间的训练，电子信息工程学院大一学生谢祥宸体验到了训练的严格，让他愈发喜欢上充满战友情的国旗护卫队。“发现夹扑克牌很有趣，不再让站军姿的过程感到枯燥，反而有了明确的目标，自己的扑克牌一定不能掉。”

记者看到，每位队员身上有四张扑克牌，它们分别夹在两腿之间、左右大臂内侧以及脖颈后侧。该校七一路校区国旗护卫队副连长付佳说，每天晚上夹扑克牌训练长达30分钟，训练要求扑克牌不能掉落，扑克牌放置的位置都是一些检验是否用力的点，比如大臂内侧，检验的是两臂是否加紧身体等等。加扑克牌不仅可以巩固队列动作，还可以有效地锻炼队员的自我约束能力以及忍耐力，为他们培养良好的自身修养也很有帮助。

国旗护卫队队员在训练中进行平板撑训练 （彭渤 摄）

“这个太难了，做完后腰超级酸。”在每天晚上的训练中，让新闻传播学院大一学生王雨荷印象最深刻的项目就是平板撑。她告诉记者，每次做平板撑的时候，总会有队员撑不住，但自己都咬牙坚持下来，训练结束后很有成就感。国旗护卫队五四路校区5排排长何佳慧解释说，“腰杆当家”是我们常说的一句话。平板撑就是主要练习腰部力量，为良好的军姿打基础，军姿是一切队列动作的基础，只有军姿基础牢固了，其他队列动作才能够做好，升旗流程才能够保障好，其他保障任务才能够圆满完成。除了在训练中夹扑克牌、做平板撑外，还会有站花坛、站台阶等项目。

河北大学国旗护卫队队员站在台阶上训练 （王璐璐 摄）

据该校国旗护卫队六排排长赵婧萱介绍，站台阶是训练军姿的方式之一，主要是为了训练队员将重心前移后，增强身体的稳定性，同时锻炼队员的腿部力量，使队员体会由腿部到全身的发力特点。要求两脚跟靠拢并齐，两脚尖分开约60度，两腿挺直，膝盖后压小腹微收，全脚掌的三分之二伸出台阶，重心放在前脚掌上，让整个身体处于紧张绷直的状态。“站台阶的同时，练习面部表情，两眼目视前方，略向上看约15度，同时要求15到20秒内不眨眼，锻炼眼神，精气神，向真正的军人看齐。”

记者了解到，河北大学国旗护卫队成立于2002年，目前共有新队员300余人，主要负责学校重大活动的升旗仪式以及每天的升降旗任务和新生军训，帮助规范保定市其他中小学的升旗仪式。每天的训练主要分为早晚两个时段，训练时长约2个小时，每次训练都会引来众多同学围观。该校大二学生王君每次下晚自习，总能看到国旗护卫队队员在图书馆门口训练。“国护的队员太敬业了，扑克牌本该应是娱乐的东西，但在他们手里却变成了训练军姿的‘法宝’，真的好棒！”（记者 王龙龙）

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