“一带一路”带动“小语种”人才需求

日前在吉林省2020届普通高校外语外贸类毕业生就业洽谈会上，“一带一路”沿线国家的小语种人才需求量加大，“小语种+专业课”成为很多毕业生的竞争优势。

此次招聘会上，270余家用人单位提供了9000余个工作岗位，涵盖英语、日语、韩语、俄语、西班牙语、德语、法语、葡萄牙语、意大利语、阿拉伯语等外语类专业，吸引了近5000名高校毕业生参会。

“随着与‘一带一路’沿线国家的交往加深，公司已与70多个国家和地区有业务往来。因此，公司销售团队急需小语种人才。”在洽谈会现场，宁波高松电子有限公司销售经理江鹏介绍，公司产品主要在电力照明、开矿机器、电力电器设备等多个领域，急需德语、法语、西班牙语等外语人才。“今年我们计划招聘60名应届毕业生，未来3到5年，公司计划在全球设立多个销售办事处。”

大连拉夫美特国际贸易有限公司一直从事与非洲国家的贸易，对外语外贸人才需求量较大。该公司人力资源部部长闫楠说：“我们与‘一带一路’沿线国家的贸易较多，需要很多外贸人才走出国门，在中非文化和贸易交流中发挥桥梁和纽带作用。”

“我已经接到了七八家用人单位的面试通知。”吉林外国语大学中外合作办学项目——金融学专业应届毕业生张乘源说，“‘小语种+专业课’已经成为我们的就业优势。我的就业意向单位是金融领域投融资方向的企业。”（记者 李双溪）

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