中央机关公开遴选选调318名公务员 今起开始报名

今日起，2020年度中央机关公开遴选和公开选调公务员正式开始报名。据了解，本次公开遴选和公开选调工作，中央机关共有47个部门参加，计划选拔318人。

啥是公务员的遴选、选调？

27日，国家公务员局公布了2020年度中央机关公开遴选和公开选调公务员公告，明确了遴选和选调公务员的报名范围。

据公告内容，公开遴选的报名范围包括省级及以下机关中已进行公务员登记备案且在编在岗的公务员、省级及以下参照公务员法管理机关(单位)中已进行参照登记备案且在编在岗的工作人员，以及中央机关设在地方的单位(包括垂直管理单位、派出单位等)符合上述条件也在可报名。

而公开选调的报名范围则为国有企业、高等院校和科研院所以及其他不参照公务员法管理的事业单位中从事公务的人员。

据介绍，这是自2010年以来，中央机关第10次开展公开遴选工作。经过多年探索和实践，这项工作逐步制度化、规范化、常态化，畅通了基层公务员向上流动的渠道，一大批优秀基层公务员进入中央机关工作，优化了中央机关公务员队伍来源和经历结构，初步建立了来自基层的公务员培养选拔机制。

中央机关公开选调工作自2014年开展以来，扩大了选人用人视野，为中央机关补充了一批具有相关行业工作经历、专业性较强的急需人才，进一步畅通了国有企事业单位优秀人才进入中央机关的渠道，在促进党政机关与国有企事业单位人员交流方面发挥了示范作用。

中央机关遴选、选调要招哪些人？

按照公告，本次遴选和选调采取报名人员个人意愿与组织推荐相结合的方式报名。报名时间为：2019年10月28日8:00至11月6日18:00。

其中，公开遴选的职位包括副处长及以下职务和三级调研员及以下职级职位。公开遴选职位分为两类，一类面向符合条件的公务员，另一类专门面向符合条件的选调生。公开选调的职位则包括副处长和一至四级调研员职位。

从职位遴选和选调的人数来看，根据国家公务员局发布的本次公务员遴选选调的职位表，记者梳理发现，计划选拔的318名公务员中，将遴选301人，选调17人。

据介绍，与往年相比，本次公开遴选和公开选调工作更加突出政治要求。坚持德才兼备、严格报考政治条件，加大政治考察力度，重点考察政治素质、道德品行、专业素养和工作实绩，严把遴选、选调人员政治关。

“历来在遴选和选调工作上，国家都对公务员的政治素质、道德品行都看得较重。今年再次强调，可见国家在选拔优秀干部上，不仅只注重职业能力，更看重个人的思想品行，这也是对公务员高要求的体现。”国家行政学院教授汪玉凯分析。

值得一提的是，相较于往年，本次中央机关遴选和选调公务员特别明确，被开除中国共产党党籍的，以及被依法列为失信联合惩戒对象的人员，不得参加。

遴选、选调都考啥？

根据国家公务员局的公告，中央机关公开遴选和公开选调公务员考试分为笔试和面试，笔试时间为2019年11月23日上午9:00—12:00。

那么，笔试都会考些什么内容？据公告信息，笔试由国家公务员局统一组织，其中，副处长和一级至四级调研员公开遴选职位和公开选调职位，考案例分析与对策性论文一科(A类)，一级主任科员及以下职级公开遴选职位考案例分析一科(B类)，满分均为100分。

“与公务员招录考试不同，中央机关遴选考试是一张试卷，主要测查考生政策理论水平、解决实际问题的能力、文字表达能力，这主要是机关的工作性质决定的。”华图教育公考辅导专家桑叶龙表示，与公务员招录考试相比，遴选选调在考试性质、考试内容方面都有较大差异，公务员录用考试侧重能力的测查，遴选侧重素质的测查。

桑叶龙表示，普通公务员录用考试多是能力倾向测试，通过一些基础知识的测查来考查考生是否具备胜任公务员岗位的能力。公务员遴选选调考试要求公务员不仅要有解决实际问题的能力，还要有政策理论水平，就是能够运用政策理论分析解决具体实际问题。

根据本次遴选选调的公告，笔试结束后，报名人员可于2020年1月上中旬后登录遴选选调专题网站，查看首批面试人选名单。

在面试形式上，面试工作由各部门负责，突出职位要求和职位特点。满分为100分。此外，各部门还可根据需要开展职位业务水平测试，测试成绩占面试成绩的30%。面试工作结束后，各部门将在遴选选调专题网站发布考生成绩，考生可登录网站查询。

面试结束后，考生将进入体检和考察环节，各部门将根据考试综合成绩由高到低的顺序，确定体检和考察对象。考察实行差额考察，考察对象与遴选或选调计划人数的比例一般为2∶1，对于数量在2人以上的遴选职位，可适当降低差额考察比例，但一般不低于1.5∶1。（杨雨奇）

(责编：实习生(黄钰澜)、熊旭)