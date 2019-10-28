少儿编程培训值得吗？

近些年来，少儿培训机构里闯出一匹“黑马”，从以往的英语热、奥数热，转移到了当下的“编程热”。少儿编程越来越火，从一线城市到二三线城市，编程培训机构如雨后春笋般涌现。少儿编程培训为什么这么火？家长们的“狂热”究竟值不值得？扬子晚报/紫牛新闻记者进行了深入调查。

家长：人工智能是趋势，希望孩子早接触

“机器人课程确实挺贵的，一下子就交了1万5左右的套餐费，每次课大概160元左右，一开始是从最初的乐高搭建，然后学慧鱼，涉及到一些电路跟物理相关的知识，后面会学到编程。孩子也很喜欢，我觉得对孩子的动手能力、逻辑思维能力、空间想象能力有帮助，所以咬咬牙就给他报了。毕竟未来人工智能是大势所趋。”家长王女士告诉记者。

跟王女士一样想法的人很多。对于编程，很多家长都充满困惑，同时心里在想，“时代真的变了，虽然我不懂，但不能让孩子错过”。

机构：课程充满趣味，让同学们脑洞大开

一位培训机构负责人表示，机器人、少儿编程的课程越来越受到孩子和家长的欢迎，一方面，这些课程可以提高孩子的逻辑思维能力、动手能力、观察力和想象力；另一方面，近几年来，一些高中、大学对于科技特长生的名额也逐年递增，2017年一些学校科技特长生的名额可能只有几个，2018年已经增长到10-25个之间，2019年有些学校名额已经增长到30个。一些985、211大学也有针对科技特长生的招生政策。这也是家长对少儿编程培训趋之若鹜的原因。

“同时，机器人的课程也充满趣味，让同学们脑洞大开。比如我们的学员会自己设计一个‘嗑瓜子’机器人，一边吐出瓜子壳，一边吐出瓜子仁；还有的学员爸爸是做生意的，他设计了一个发名片机器人，会自动吐出名片或宣传单；有的学员对老的饮水机进行改造，变成感应式接水……”

业内老师：只是简单的图形化编程

记者在网上查询了2019年南京市普通高中特长生招生计划，目前南京市只有南京市第二十九中学、南京市燕子矶中学、南京市雨花台中学、高淳高级中学有针对机器人的特长生计划，名额一般在5-15个左右。南京市外国语学校针对的有STEM信息技术的特长生名额5个，南师附中是针对工程创新和人工智能的特长生有25个，但都没有提到机器人。

南师附中专职从事科技活动、科技创新比赛的一位老师在接受采访时表示，他并不赞成这种套件搭建。“机器人课程可以作为小学生对结构模式、电子电路模式的入门启蒙，但并不认可初中以上的学生仍停留在搭建组装层次。这种课程都是根据厂家规定的套件进行搭建，谈不上创新；所谓的少儿编程只是简单的图形化编程，跟真正的编程是两码事。南师附中打造的机器人擂台以及机器人拔河、跳远项目，不允许套件，只规定符合条件的大小、重量……完成比赛任务，同学们可以自选材料自己制作。”

这位老师表示，南师附中对这种套件式的机器人竞赛获奖是不认可的。“目前，很多家长的科学素养还不够，容易被蒙蔽，这种机器人的制作永远是在模仿，是拿来主义，并不是真正的发明创造。学员们学会的只是使用工具而已，与科技创新没有关系。”

未来的不确定性，加重了家长的焦虑

在快速变化的数字时代，人们有一种紧迫感和危机感。随着信息技术的飞速发展，人工智能不断被应用到社会生活的各种场景中。大量现有的劳动技能、知识方法和思维方式将被淘汰，甚至已经存在多年的职业也将被人工智能所取代。这种剧烈的冲击让人们担心如果不及时学习新技能，他们就会被淘汰。

面对未来的不确定性，中国家长的焦虑情绪正在上升。调查显示，家长对新兴的编程培训本身并不十分了解，但认为编程是未来必不可少的技能，希望孩子能尽早掌握。这一种“早学早有优势”的赶超心态，“别人学了自己孩子也要学”的攀比心态，“升学加分特长项”的功利心态，表面上是可以理解的，实质上是很盲目的。（记者 王颖 王雪瑞 李晨 实习生 赵倩）

(责编：实习生(黄钰澜)、熊旭)