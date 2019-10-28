中科院第二届科学节启动

本报北京10月27日电 （记者施芳）28日起，由中科院科学传播局主办的中科院第二届科学节将让公众近距离感受一场科普盛宴，活动将持续至11月3日。

本届科学节主题为“科技报国七十载 创新支撑强国梦”，将举办100多场科学传播活动，在中科院12个分院和中科院大学同时展开，预计接待公众20万人次，网络直播受众预计超过3000万人次。科学节活动以科学的多样色彩为基调，注重科学与文化和艺术的充分融合。

《 人民日报 》（ 2019年10月28日 12 版）

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