坚持特色发展之路 推进高水平大学建设（面对面）

在庆祝中华人民共和国成立70周年大会由各界群众组成的游行方阵中，充满新时代时尚气息的游行服装给人们留下深刻印象。36个游行方阵的全部306款服装，以及阅兵式民兵方阵、志愿者和合唱团服装服饰均由北京服装学院师生团队设计完成。

设计过程中有哪些独特的故事？对于办学刚满60年的北京服装学院来说，如何立足中华传统文化传承创新，坚持特色发展之路，推进高水平大学建设？为此，记者专访了北京服装学院党委书记马胜杰。

记者：请您简单介绍一下游行服装的设计过程，以及这项工作对学校的发展建设和人才培养带来的积极影响。

马胜杰：从去年12月接到任务开始，团队先后创作了万余个设计方案，经过不断筛选、打磨和推敲，最终定稿55个系列306款设计方案。较之国庆60周年庆祝活动群众游行方阵的服装设计，此次除款式大幅增多外，在设计上结合对时代的理解进行了再创造，在色彩、款式和材质上更独具匠心。通过服饰烘托出欢乐祥和、喜庆热烈的节日气氛，展现了国人审美观念的进步以及越来越自信的精神风貌。

北京服装学院的设计师们积极参与国家发展建设任务，将中国的工艺技术和典型符号与主题相呼应，既是“解码者”“传递者”，也是“创新者”。对于广大学生来说，更是一场生动的爱国主义实践课。

记者：从1959到2019，学校创建已整整60年，回顾过往一甲子办学历程，是如何彰显行业特色、体现特色发展的。

马胜杰：60年前，肩负着解决中国人民穿衣问题的使命，北京服装学院应运而生。作为我国唯一一所以服装命名的公办高校，北服始终与国家、社会共发展，与产业、行业同进步，与人们对美好生活的向往息息相关。60年，一代代北服人秉持着“让国人穿得更有品位、生活得更有品质”的理想，学校呈现出独特的办学优势和办学特色，以富有成效的服装服饰教育实践，对我国服装设计、时尚和文化创意人才培养，对中华民族文化传承、文化传播、文化复兴，作出了独特的贡献。

学校始终以传承创新民族服饰文化为己任，致力于发挥专业院校在服饰文化建设中的引领作用，立足首都、辐射全国、面向世界。作为高等服装教育和时尚教育的先行者，建立了“艺术教育与工程教育、管理教育相结合，民族服饰文化与现代设计理念相结合，理论教学与实践相结合”的人才培养体系，坚持以艺术学为主，艺、工、文、经、管多学科协调发展。特别是学校注重发挥学科专业特色，在传承和创新民族优秀传统服饰文化方面作出积极探索，积累了丰硕的高水平成果。

记者：迎来“新甲子”、迈入新征程，在新的历史机遇面前，学校如何规划未来发展。

马胜杰：党的十九大报告指出，中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。这为时尚领域和纺织服装产业发展带来机遇。站在新的历史节点，北京服装学院的办学使命由“解决人民穿衣用布”之责任，向满足“人民日益增长的美好生活需要”转变。

对学校来说，要着力推进具有中国特色、行业气派，并且与学校自身特点相契合的现代大学制度建设。既要扎根中国大地，坚持社会主义的办学方向，坚持立德树人，坚持服务国家战略、服务区域经济社会发展；又要坚持做中华民族文化传承创新的推动者，做先进思想和优秀文化传播的生力军，打造培养具有家国情怀高素质时尚人才的重要基地。

关于“成为世界高等教育改革发展的参与者和推动者”，一要主动作为，增强在建设高等教育强国过程中的责任意识；二要加强文化担当，提高服务中华文化传承创新的能力；三要改革创新，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；四要加快由“国际学术跟随”到若干领域“国际学术领跑”的转变。只有在学科上引领世界，在文化上凝聚中国风尚，在学术上发出中国声音，学校才能更好地为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

《 人民日报 》（ 2019年10月27日 05 版）

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