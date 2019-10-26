河北金融学院推进主题教育向深向细向实开展

第二批主题教育开展以来，按照中央和河北省委统一部署，河北金融学院全面把握“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求，把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿始终。坚持先行谋划早部署、紧盯问题抓整改、强化责任抓落实，以高站位谋划、高标准组织、高要求实施，确保了主题教育和各项重点工作稳步推进。

一、加强整体谋划，在问题聚焦上突出“早”和“细”。一是下好“先手棋”，将问题聚焦摆在“前面”。在主题教育启动前，河北金融学院提前着手、积极谋划、主动作为，坚持把立德树人成效作为找差距的依据和抓落实的标准，认真检视不利于实现立德树人根本任务、不利于实现育人目标的突出问题。在动员大会上，党委书记杨兆廷提出了要聚焦学校在财经应用创新型人才培养体系广度、深度、效度方面存在的差距、在深化体制机制改革方面存在的差距、在调动院系办学积极性方面存在的差距、在解决师生普遍关心的问题方面存在的差距等方面的重点工作与突出问题，做到布局早、谋划好、问题实，确保主题教育不走样、不走偏。二是系好“连环扣”，将问题聚焦做到“细致”。以上述聚焦的几个方面的差距为主线，制发《中共河北金融学院委员会开展“不忘初心、牢记使命”主题教育调查研究工作方案》和《河北金融学院“不忘初心、牢记使命”主题教育检视问题工作方案》。在学校层面确定重点调研专题6项，下设50项子课题，广泛开展调查研究，从严从实检视问题。各二级部门分别制定调研工作方案，确定调研主题，组建调研团队，精准查找问题，有序开展调研，推进主题教育与落实立德树人根本任务相统一，与学校工作实际相结合。

二、坚持问题导向，在整改落实上突出“准”和“精”。一是全面查找问题。主题教育开展以来，通过自己查、领导点、师生提等方式，共查找在学习教育、调查研究中发现的问题、开门搞教育征求的意见等突出问题38项，并制定了详细问题清单，真正把问题找准找全，为靶向整改打下了基础。二是精准定举措。根据《中共河北金融学院委员会开展“不忘初心、牢记使命”主题教育实施方案（修订）》要求，全面梳理差距与突出问题、建立台账，制定整改落实清单，细化出61项整治举措。坚持把“改”字贯穿主题教育始终，围绕实施方案确定的重点内容，结合工作职责分别制定整改落实方案，坚持一项一项抓到位，一件一件落到底。三是统筹抓落实。坚持将主题教育与落实立德树人根本任务相统一，与学校工作实际相结合，与师生关切的重点问题相结合，紧扣立德树人根本任务，以刀刃向内的勇气，把凡是不利于实现立德树人根本任务、不利于实现育人目标的做法找出来、坚决改过来，盯紧盯死，坚决兑现，主题教育成果转化取得初步成效。

三、强化责任担当，在组织领导上突出“严”和“实”。一是坚持以上率下，突出整体联动。主题教育开展以来，河北金融学院召开6次主题教育办公室会议，党委书记杨兆廷、党委副书记姚维刚谋划推动，研究全校主题教育工作安排，部署重点工作任务，全体校领导带队沉到一线开展调研共计26次、带头征求意见建议，撰写调研报告，紧盯问题整改，形成上下贯通、整体联动的工作格局。二是强化督导督查，严格巡回指导。制发《河北金融学院“不忘初心、牢记使命”主题教育巡回指导工作方案》，成立整改督导组和6个巡回指导组，以全覆盖督导和巡回指导“双保险”推动主题教育深入开展。整改督导组和各个巡回指导组按照各自工作职责迅速下沉，深入学校各部门广泛开展督导和巡回指导工作，对各部门主题教育活动开展进度和师生对主题教育的意见和建议进行督导和征求意见。三是以实效推整改，压实责任落实。学校采取“项目立项制”调研模式，建立由学校领导牵头，组建调研项目组，确立主研人员。校党委确定了重大疑难问题按照“学习—调研—立项—科学研究—党委决策—贯彻落实”的步骤统筹解决的工作思路，对于检视出的问题，逐项整改。对于师生反映突出的问题，专门组织相关部门整合力量，立行立改。截止目前，已经整改立行立改问题11项。对于需要长期解决的问题，坚持盯住改、限期改，逐个分析研判，确立整改期限，逐项明确整改责任单位和责任人，建立整改落实长效机制，确保师生看得见变化，主题教育见得了实效。

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