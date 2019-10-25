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庆祝外研社成立40周年研讨会在京举行

2019年10月25日16:14  来源：人民网-教育频道
 

10月25日，庆祝外研社成立40周年研讨会在京举行。此次会议主题为“不忘初心，砥砺前行”，北京外国语大学副校长袁军主持。

庆祝外研社成立40周年研讨会（主办方供图）

“回顾外研社40年发展历程，外研社既是改革开放的见证者、受益者，也是改革开放的践行者、推动者。”北京外国语大学党委书记王定华对外研社提出了“坚持正确政治导向、推进文明交流互鉴、深入实施融合发展、完善现代治理体系”四点要求，并表示学校将一如既往全力支持外研社创新发展，提供坚强后盾。

外研社总编辑徐建中表示，外研社40年的成长蜕变，是一部由各级领导指挥、专家学者谱曲、外研社全体员工演奏的交响曲，是一首外研社风雨兼程、砥砺奋进、开拓创新的进行曲，也是中国改革开放成就的一支颂歌。

中国出版协会副理事长、外研社原社长李朋义在发言中指出：“我对外研社很有感情，视她为父母、为家庭、为儿女。”他希望新一代外研人能传承前辈们的奉献精神，发扬创新精神，紧跟国家改革开放的步伐，为实现中华民族伟大复兴中国梦创造新的辉煌。

“外研社终身成就奖”颁奖仪式（主办方供图）

会上，北京外国语大学党委书记王定华、校长杨丹为老一辈外研人颁发了“外研社终身成就奖”。

(责编：实习生(张楠)、熊旭)
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