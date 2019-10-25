首届中国海洋工程设计大赛在中国石油大学（北京）举办

近日，首届中国海洋工程设计大赛全国总决赛在中国石油大学（北京）举办。大赛以“新概念浮体设计和制作”为赛题，共有全国12所高校及科研院所报名参加，提交作品239份，其中38份优秀作品入围全国总决赛。

首届中国海洋工程设计大赛模型制作（主办方供图）

大赛紧紧把握海洋工程类专业发展的最新方向，旨在通过竞赛实现“学、赛、研”相互促进，推进海洋石油勘探开发工作深入发展，从而适应我国海洋石油工业发展需要，夯实卓越海洋石油工程师人才储备。

首届中国海洋工程设计大赛颁奖大会（主办方供图）

“研究全球海洋油气资源勘探开发现状并分析把握其发展趋势，对于促进世界石油工业可持续发展、增加油气产量保障能源安全，以及促进我国海洋油气勘探开发具有重要意义” 中国工程院院士、中国科学技术协会副主席周守为表示。

中国石油大学（北京）校长张来斌指出，希望中国海洋工程设计大赛能够不断完善赛事规则，增强组赛能力，扩大赛事影响，建设赛事品牌，更好地锻炼和提升学生的整体素质及综合运用专业知识的能力，同时希望各高校、研究院之间建立更加广泛的联系平台，加强学术交流合作、共同进步。

多位专家均表示，中国海洋工程设计大赛是新时代背景下孕育而生的一项创新型学科特色竞赛，充分体现了主体性、能动性和创新性，为石油学子提供了展示自我、提升自我的平台。海洋油气是国家重要战略资源，新时代的海洋人需要主动作为、开拓进取，为早日实现我国的海洋强国梦不懈努力，并希望海洋学子们在未来取得更大的辉煌。

本次大赛共产生海洋杯1组、一等奖5组、二等奖8组、三等奖20组、优秀奖7组；同时产生团体总分奖3个、优秀组织奖2个、优秀指导教师奖14个。石油领域的专家学者、学校及企业领导出席颁奖大会，会上聘请周守为院士为中国海洋工程设计大赛学术委员会主任，中海油执行副总裁陈伟为中国海洋工程设计大赛专家委员会主任。

(责编：实习生(张楠)、熊旭)