2020年国考近140万人报名

本报北京10月24日电（中国青年报·中国青年网记者 桂杰）2020国家公务员考试报名于今天18时结束，据中公教育根据报名系统提供的数据统计，共有1395845人报名，共有1277219人通过审核，平均竞争比为53∶1，目前仍有95个职位无人报考。2020年国考共招录24128人，同比2019年国考招录14537人相比增加66%，然而报名人数却与2019年的140万持平，可见国考报名总体上热中有降。

首先，报名的竞争比有所下降。今年最热职位中国第一历史档案馆复制处一级主任科员及以下一职，目前竞争比为2315∶1。相对2019年最热职位的竞争比4040∶1，以及2018年最热职位的竞争比2666∶1，竞争比相对下降。

其次，从各地情况来看，报名热度较高的地区不光集中在经济发达地区，也向西部地区倾斜。如从过审人数最多的前十地区来看，北京、广东、浙江排在前三名，但从竞争比前十地区来看，有6地均为西部地区，分别为贵州、西藏、青海、云南、甘肃、重庆。

中公教育专家卢静斐在接受记者采访时指出，经济发达地区能提供的职位相对较多，且总体来看，职位的层级属性也较高，如2020国考招录共有1275个中央及省级以上(含副省级)职位，北京地区就占了808个，北上广浙四地共有903个，占到71%。虽然中央和省（副省）级招考人数比例较低，但过审人数的比例却高一些，由此可以看出考生都比较喜欢报考中央及省级以上职位，这也是考生比较喜欢报考经济发达地区的原因。而对于西部地区而言，经济相对薄弱，就业机会可能较少，公务员又比较稳定，这应该是吸引更多考生报考的原因。“国考报名有冷有热，但考生报考趋势更显理性。”卢静斐说。

再有，导致2020国考热度有所下降的重要原因是报考对于学历要求的提高。

根据相关统计，2020年国家公务员考试要求，考生学历要求全部为大专及以上学历，2020年国考全部岗位中的大专学历岗位仅仅为22人，2019年大专学历岗位是51人，较去年大幅度下降。其中要求本科及以上学历的招录人数和职位数所占比例最大，本科生可以报考的职位有12286个共21586人，分别占总职位数的88.7%，总人数的89.5%，与去年相比，占比略有上升，说明本科学历依然为招录主体。

记者注意到，2019国考北京考区招录大专生4人，今年却已无专科可报职位。学历趋向于研究生及以上学历，硕士研究生招录人数占总招录人数的45.72%。北京考区本科生可报职位数320个，共招录922人，占总招录人数的45.87%。

中国陶行知学会求真教育试验研究院院长、教育部前新闻发言人王旭明说：“公务员岗位的门槛应该突出实事求是、按照岗位需要设计，而不是盲目提高学历门槛，在公务员岗位上有不少技能技术岗位，例如后勤保障、信息传输、一线公安民警等，尤其是一些技术性强的岗位，让高学历人才担任是人才的浪费，也未必能够把技能技巧性的工作做得更好。”

21世纪教育研究院副院长方华说，过高的学历要求不符合国家的教育人才政策，不能把低学历的人员一律排除在公务员队伍外面。他同时指出，除了公务员之外，能实现考生成“公”梦的途径还有很多，如三支一扶、大学生村官、乡镇公务员、社区工作者、公益性岗位……这些就业选择也蕴藏着无数发展机会。

据统计，2020年国考依然还有95个职位无人报考，占总职位数的0.6%。无人报考的主要原因是工作所在地处于西部边远地区以及基层职位、冷门部门和职位的要求相对过高。

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