“大眼睛”爱心传递30年

“30年来，我们国家的农村学校真是发生了翻天覆地的变化。”10月18日上午，面对记者，36岁的苏明娟侃侃而谈，她对希望工程的开展情况如数家珍。

然而，在摄影师解海龙看来，发生变化的不只是农村学校，苏明娟自身变化也很大。“我第一次见到她的时候，她很不自信，总是低着头，不敢看人。”他说，现在苏明娟已经变得自信，从当初希望工程的受助者变为重要的参与者。

在希望工程实施30周年之际，他们一起来到西藏自治区拉萨市曲水县达嘎乡其奴村，参加“大眼睛希望小学”探访活动。

2006年，希望工程经典照片“大眼睛”拍卖了30万元，摄影师解海龙、照片主人公苏明娟当时共同决定将此笔拍卖款捐赠给希望工程，在西藏援建一所希望小学，并命名为“大眼睛希望小学”，即西藏自治区拉萨市曲水县达嘎乡其奴村“大眼睛希望小学”。

十几年过去了，大眼睛希望小学部分教学设备已经无法满足现在的教学需求，经中国青少年发展基金会（简称“中国青基会”）积极协调爱心企业，解海龙和苏明娟又一起来到这里，捐赠了一间现代化网络多媒体教室。

已有5年没见面，两人再一次相见都非常高兴。看到“大眼睛希望小学”宽敞整洁的校园环境，孩子们的笑脸，也都感触颇多。

解海龙回忆，1989年他到广西采访，发现当时那里的基础教育条件很差。他查阅资料得知，当年我国文盲人数近两亿，世界上每4个文盲中就有1个中国人。虽然1986年国家开始实行九年义务教育，但9000万名适龄儿童中，因种种原因不能上学的有3700万人。他当即决定，开始拍摄20世纪末中国农村基础教育现状，记录历史。1989年10月，共青团中央、中国青基会发起了旨在救助贫困地区失学少年儿童的“希望工程”。

1991年5月，解海龙来到大别山区，在安徽省金寨县桃岭乡三合小学采访。他还清晰地记得当年三合小学的环境，教室由一户人家的祠堂改建，窗户上没有玻璃。当时，教室里也没有电灯和取暖设备，冬天孩子们被冻得瑟瑟发抖，好多学生的手脚都被冻坏了。

解海龙来到一年级的教室，坐在第一排的苏明娟正好抬头，他立即拿起相机，按下快门，“大眼睛”照片诞生。苏明娟出生在安徽省金寨县桃岭乡张湾村，父母靠打鱼和种田为生，家庭十分贫困，学杂费成为这个家最大的负担。不过她的父母还是希望她能继续上学，他们认为上学是走出大山的唯一途径。解海龙仍记得，这个瘦小的女孩当时每天要走24里山路上下学。

1992年，“大眼睛”照片通过“希望工程”向社会推出，便在社会上引起很大反响。

“当时有人这样评价，如果把希望工程比喻成一本书，那这张照片一定是封面；如果比喻成一个人，那它就是脸。”解海龙说。

来自海内外的大量汇款单寄往安徽省金寨县，留言都写着“捐给大眼睛”。苏明娟的家人与当地希望工程办公室的工作人员商定，以后凡是汇给“大眼睛”的捐款，都视为寄给“希望工程”的。

从此之后，苏明娟的命运也发生了重大变化。在爱心人士的资助下，她读完了小学、初中、高中，并于2003年考入安徽大学。大一时，她就开始勤工俭学来解决自己的生活费。一次暑假，她还组织过几个同学去金寨县一个贫困村义务支教。

2006年，苏明娟大学毕业，进入银行系统工作。她把第一笔工资捐给了“希望工程”，此后每年都会捐款。苏明娟说，她是“希望工程”的受益者，会把爱心一直传递下去，

2017年12月15日，在共青团安徽省第十四届委员会第一次全体会议上，苏明娟当选共青团安徽省委副书记（兼职）。当时苏明娟在接受中国青年报·中国青年网记者采访时表示，“我还是我，我将永怀感恩之心，用心做事，尽自己所能回报社会。我将立足共青团平台，发挥自身优势，作出积极的表率和更大的贡献，可以召唤更多的人关注希望工程，投身到公益事业之中。”

去年6月，苏明娟拿出家庭积蓄3万元成立了“苏明娟助学基金”，专门用于帮扶全国的困难学子。在去年和今年的希望工程“圆梦大学”活动上，她先后结对帮扶了15名和20名贫困大学新生。

这次来到其奴村“大眼睛希望小学”，苏明娟也从“苏明娟助学基金”里拿出3万元，用于资助奖励学校的特困特优生。

希望工程这项中国改革开放以来启动最早、规模最大、参与最广的社会公益事业，已经走过了整整30年。截至2018年底，全国希望工程累计接受捐款150.23亿元，资助困难学生594.9万名，援建希望小学20110所、希望厨房6236个，援建希望工程图书室31109套，培训教师114306名。

苏明娟说：“我们都会是希望工程一辈子的志愿者。”

(责编：何淼、熊旭)