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保研九曲十八弯 绕过了才知路有多远

范娜娜

2019年10月25日08:28  来源：中国青年报
 

【你最忽视的地方，以为最简单不过的流程，可能给你最痛的血泪教训。】

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很多人常常说时间是最好的过滤器，岁月是最真的分辨仪，但有些事情，多久之后，都是耿耿于怀。如同一根刺，扎在了心尖，每一次回溯，都是多一遍的后悔。

我的保研经历就是如此，弯弯绕绕，满目荆棘。排除更多难以言说的客观原因，不小心踩过的坑也是雷点十足。

当我接到大学录取通知书的时候，就想着今后还要读个研究生，到更好的学校去见识一番。因此，在大学的4年里，尽力去按照着一个标准的所谓“好学生”的模板来要求自己，成绩上并没有拖后腿。

但如果你以为保研，仅仅排名靠前、成绩好就够了，那还是想得太简单。当名校对自家学校的保研生越来越青睐，也意味着保研这场仗越来越难打，在那一年的三四月，周围同学有开始做考研准备的时候，我的保研前期征程也拉开了序幕。

每天刷N遍各大院校的官网，等待着他们的夏令营消息。一边不断修改自己的简历，一边寻找熟识的老师写推荐信，同时准备各种证明成绩单，投递给一个个邮箱。

在这个过程中，焦虑是一种常态，不清楚到底是谁在和你竞争保研的机会，在前期的广泛海投之后，没有收到一个通知，于是每天都陷入对自我的怀疑之中，头发加速脱落。当终于收到一个某985高校的入营电话时，才一点点拾起对自己的信心，然后又是一场兵荒马乱的夏令营之旅，好在在回程的慢速火车上，欣喜地查到自己已成为拟录取中的一员。

走到这一步，自以为一颗心终于落下了一半，一只脚已经踏入了名校，但盲目的自信，现实总会给你泼上一盆冷水。

9月，全国性保研正式开始的时候，非常不幸，我在学院的保研环节中名落孙山。那时候，拿着一个985的“拟录取”，接到另外一个985的面试电话，却没有本校的保研名额，一切都没有用。就这样，我的保研画上了失败的句号。

复盘这场跌宕之旅，保研需要过的两大难关——本校保研名额的获取，外校研究生接收的offer，但我过于重视外部的保研筛选，而对于学院内部的保研规则研读不够。成绩并不是唯一影响因素，各种额外加分，学院现场面试都会影响大局。

但彼时的我乐观地以为，外校考试我都能通过，本校更是十拿九稳，哪知道你最忽视的地方，以为最简单不过的流程，可能给你最痛的血泪教训。

在本校英语面试环节，偏偏就问到了我一扫而过，觉得最不可能抽到的问题。作为典型的 “哑巴英语患者”，我在试卷上可以刷高分，但到了口语表达上，总会被拖后腿。面对专业术语分析，尤其是准备范围之外的提问，自然而然遇到了卡壳、重复的尴尬。

无头苍蝇一样的我，在保研的路上横冲直撞，更多地停留在“自我感动”上，认为自己付出了更多，成绩也足够优秀，所以理应得到这份收获，但却没有去思考，是不是已经绕了弯路，走上歧途。

海投并不意味更多的机会，可能只是暴露你的准备不够有针对性；度过了外校考核的激烈竞争并不意味高枕无忧，本校保研的血雨腥风也不能轻视；就像即便你把一整张考卷填得满满当当，但搞错了解题的方向，没人会因为你很努力答题，就给你个满分。

在结果尘埃落定的时候，我大哭过，灰心过，绝望过，有时候也会想，如果有前辈早点为我指明了这些，能不能避免栽坑，避免与理想的院校失之交臂？

答案无从知晓。张爱玲在《非走不可的弯路》里曾经写道：“在人生的路上，有一条路每个人非走不可，那就是年轻时候的弯路，不摔跟头，不碰壁，不碰个头破血流，怎么能炼出钢筋铁骨，怎能长大呢？”

后来的少年们，至少、至少，希望你能少走一些弯路，愿桥都坚固，隧道都光明。

 

(责编：何淼、熊旭)
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