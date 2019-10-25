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“燃”文化在年轻人中蔓延

2019年10月25日08:26  来源：中国青年报
 

中国科大研究生赵军一正使用原子层沉积设备对样品进行表面处理。中国青年报·中国青年网记者 王海涵/摄

这些日子，就读于甘肃政法大学的张远觉得自己很“燃”。

由他担任副导演以及配音导演的作品在短短5天里获得了上百万的点击量，所在剧组和多个工作室建立了合作关系，而他个人也开始以嘉宾身份出席各地活动。

对于这个年仅21岁的大二学生来说，眼下的成绩是一个“质的飞跃”，是“燃”的一种表现，超越了过去的自我，“让自己越来越好”。

近来，在影视作品中，脚踏风火轮的“哪吒”、身着消防服的“烈火英雄”、承载着青春激情与荷尔蒙的“乐队的夏天”等，也逐一展现出亲情、友谊以及与命运对抗的勇气和力量，成为年轻人口中点“燃”自己的火种。

一时间，“太燃了”成为年轻一代的流行语，被广泛应用于包括阅兵在内的一个个心潮涌动、热血澎湃的时刻。

“燃”文化也悄然走红。

“拼命刚上去”的“燃”

何谓“燃文化”？张远告诉记者，这是一种最早兴起于ACG（ACG为英文Animation、Comic、Game的缩写，是动画、漫画、游戏的总称——记者注）圈子的亚文化，是无论身处何处，都心怀热情的一种力量，“类似于动漫主人公走到绝境，忽然触底反弹，燃起希望”。

这样的故事情节与张远的成长经历有些相似。小学四年级时，父亲负债离家，张远的心情一度跌入谷底。但此时，一本每周五上新的漫画期刊，“拯救”了张远，成为他寻找慰藉的精神食粮。慢慢地，张远得到不少鼓励，也愿意去相信很多事情会有美好的结局。

但在张远看来，乐观的人生态度，并不是“燃文化”的全部内涵，“燃”更是脚踏实地地主动进取，愿意为了心中的目标，在各个领域不断拼搏、努力奋斗，给自己“打鸡血”的同时，踏踏实实做事。

“就像《夏目友人帐》里说的那样，如果结果不如你所愿，就在尘埃落定前奋力一搏；也像《极速老师》里说得那样，看到自己仰慕的人，就想去追赶他们，看到自己瞧不上的人，就想去超越他们。所谓的长大成人，应该就是在人生中无数次地重复这个过程。”

这名95后正是这样做的。自从入了动漫的“坑”，张远找到了自己的职业目标，他开始系统地学习配音以及后期音频制作，并尝试在网上投稿。几年下来，他在微博上有了20多万粉丝，也与一些专业的配音机构有了合作。但张远并没有满足于此，他仍然在追求人生高光时刻。

2018年，他在B站（bilibili，简称B站，国内知名的视频弹幕网站——记者注）结识了擅长制作“默剧”动画的小伙伴马文卿，专攻配音的张远萌生了与他合作的想法，一次彻夜长谈后，两人一拍即合。自此，一部名为《小小英雄》的原创互动类动画雏形初现。

一开始，剧组只有导演马文卿和副导演张远两个人，却要包揽一部3D动画的全部制作流程。从写剧本、设计角色、建模到剪辑、配音，再到添加字幕、特效，一点都不能马虎。

除此之外，张远和马文卿还特地提高了难度，将自己的作品定义为“互动类”动画，提供开放式结局，让观众自己选择，以打破传统动漫作品参与度低、掌控度低的局面。

而这大大增加了这个两人剧组的“工作量”。张远告诉记者，一集30多分钟的动画，大约会使用1万字左右的剧本，而他们要准备10万字以上的初稿，付出700个小时的工作时间。

两人精益求精的态度，体现在作品的方方面面。为了让角色的神态、动作更精细、逼真，一个15秒钟的打斗，张远和搭档用13个小时去打磨。而截稿前的48个小时，他们两人更是彻夜不眠，开着视频反复沟通、修改细节。“前10个小时还是清醒的，后边就吊着说话，死命熬，到了第二天白天又满血复活了。”张远说。

最终，《小小英雄》在B站一战成名，集均播放量在50万次以上，最高播放量144万次，位列原创互动类动画榜首，成为ACG圈子里的“封神之作”。这时，张远觉得这种“拼命刚上去”的“燃”值了。

超越功利取向

就在张远为了梦想而“点燃”自己的时候，26岁的汪志豪也经历着改变，曾在本科挂科5门的他下定决心考研。

学校图书馆早上6点半开门，汪志豪每天5点半就去排队等开门、占座学习，晚上接近12点才回到寝室。他将手机游戏和追剧的视频软件全部卸载，期待已久的电视剧更新了，也不去看一眼。

“图书馆不能发出声音。晚上，为了背书，我们就在图书馆地下室的配电房里复习，空间狭小，就着微弱的灯光，两个人坐在一个小马扎上，或者干脆蹲在地上，夹着热水袋看书。”汪志豪回忆道。

在他眼里，自己的这种状态跟记忆中的一场电竞决赛有关。比赛在美国选手的主场打响，当时，直播画面里，全场观众几乎都在给美国选手加油，只有几位中国解说嗓子沙哑地替中国选手加油。

“刚开始，中国选手的电竞策略被对方识破，处于下风，但大家还是咬牙坚持，最终打赢了美国选手，在客场反败为胜。”中国选手胜利的那一刻，汪志豪觉得“燃爆了”。而他自己也将这种精神应用在生活的方方面面，“在爱玩的年纪将全部的‘燃动力’花在玩上，在要努力的时候，再用‘燃动力’努力奋斗”。最终，靠着这种燃烧青春的态度和方式，汪志豪实现了考研“逆袭”。

“燃起来就是要全身心地投入一件事中，提前做好规划，不轻易更改目标。也许努力的过程很平淡，但等你达成目标以后回头看，会觉得自己这一路是很酷的。”有了这样的经历，汪志豪觉得如今的自己已经可以坦然走出自我安全区、舒适区，在一件件挑战自己的大事小事中“点燃”自己。

然而，奋斗过程中，并非所有的“燃”都能取得相应回报，这些前一秒钟还心怀憧憬的年轻人也会在下一刻感到气馁。

在张远记忆中，大伙儿花费最多心血制作的剧集只取得了10多万的播放量，小伙伴们一下子没有了斗志，在聊天群里越说越泄气，甚至开始哭鼻子。但哭着哭着，又有人说起了鼓励大家的话语。接着聊天群变成了“夸夸群”，每位成员都在相互回顾彼此的付出和每个人身上的闪光点。

“于是哭着哭着大家又‘嗨’了，觉得重新开始就好了。”张远告诉记者，那一刻，他明白了“燃”文化的另一个含义——超越功利取向，为了共同目标而努力。

汪志豪认为，每个人每个时期拥有不同的“燃点”。“比如，我有一个室友，除了上课就是宅在寝室里，不谈恋爱、不搞社交，不阳光。但其实，他每天都在自学音乐、视频剪辑软件以及编程知识。毕业后，他从事行政和宣传工作，自学的计算机技能全部派上了用场，很多人都要求助于他。”汪志豪说。

给“燃”文化一定的发展空间

作为青年喜闻乐见的一种文化形式，“燃”文化的蔓延，正在改变着他们的物质生活、文化生活和精神生活。而依托“燃”文化，持续与年轻人对话，也成了一个亟待讨论的大众议题。

采访中，安徽省青年宣讲名师路政认为，中国青年一直都很“燃”，比如二万五千里长征的小红军、抗美援朝的志愿军，快马加鞭建设祖国的青年突击队、为祖国现代化建设添砖加瓦的科研人才。而在强国时代，这种“燃”仍然像中国青年的精神命脉一样，从未断流。“挺身而出、浴火救民的特警楷模张劼；坚守初心、扎根基层的黄文秀……抑或是平均年龄32岁的蛟龙号载人潜水器运行维护保障部门，还有设计师平均年龄28岁的两栖大飞机团队，这些年轻人已经接过前辈的接力棒，正在努力跑出一个好成绩”。

在安徽大学社会与政治学院副教授王云飞看来，“燃文化”是时代的特征在年轻人思维方式和行为方式中的一种映射，本质是年轻人对世界认识、对现实理解基础上的一种价值、行为取向，所以年轻人乐于传播。

“对于一个活动在相同或者相似的、无论是现实或者虚拟中的人，往往这些概念又有其意义和价值。因为年轻人彼此之间能够在用到某种词语的时候，会心一笑，便能传达某种意思，能够得到群体认同感。”王云飞说。

兰州大学新闻与传播学院副院长刘晓程认为，“燃”文化的发端可能是一种原生的、自发的、自然的青年的情绪。它抓住了人性的一些面向，进行渲染，进行推动，进而形成群体化的一些表现。在一定程度上，能够引导年轻人积极向上。“但它同时也存在娱乐化、情绪化，乃至商业化的特质”。

刘晓程表示，“燃”文化反映了当代青年不愿意被定义，要自己完成自我定义、自我重塑的态度。“但这种定义和重塑，是不是我们主流文化所期待的那种重塑，依然需要保持一个理性的认知。”他建议，现阶段，不要急着去定义什么是“燃”文化，而是要给它一定的发展空间，让青年去区分商业语境下的“燃”、主流语境中的“燃”，和作为青年亚文化之一种的“燃”。

“去掉所谓‘燃’文化的一些显性的表征，真正看到‘燃’背后应该去激活的正能量。在这个过程中，尽量回归到一种公共讨论，一种自然展示，把‘燃’变成一种日常，一种不需要宣传包装和外力规训的、被社会大众认可和接纳的新文化。”刘晓程说。

王云飞同样认为，年轻人喜欢新奇，无可厚非，他们的很多表达也会在一定语境中呈现出相应的意义。因此，他呼吁，大众传媒应该寻找合适的用词语境，传递“燃”文化背后的价值观。

见习记者 王豪 记者 王海涵

(责编：何淼、熊旭)
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