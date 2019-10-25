中国儿童中心中华文化特色实验班亲子运动会

人民网北京10月25日电 （记者 张烁）“我的朋友，我想骄傲地告诉你，我真的不错，我真的很不错……”10月22日，清空丽日，中国儿童中心学前教育部中华文化特色实验班的亲子运动会正在举行！孩子们和爸爸妈妈们手拉着手，围成一个圆圈，在老师带领下边唱边跳。

中国儿童中心学前教育部是中国儿童中心对外提供公共服务的部门之一，始终秉承“共情润心，双格发展”的理念。“共情”，就是共情家长需求、共情幼儿发展，用爱心润泽童心；“双格”，就是促进幼儿健康人格、健康体格发展，让孩子们拥有充实快乐的童年，为未来发展打下坚实基础。

中国儿童中心学前教育部中华文化特色实验班亲子运动会现场 （摄影/张烁）

中国儿童中心学前教育部中华文化特色实验班亲子运动会现场 （摄影/张烁）

中国儿童中心学前教育部中华文化特色实验班亲子运动会现场 （摄影/张烁）

中国儿童中心学前教育部中华文化特色实验班亲子运动会现场 （摄影/张烁）

“两人三足”“运球走”……加油声不绝于耳，孩子和爸爸妈妈齐心协力、密切配合，偶尔出现的“小状况”引得大家笑声不断。引人注意的是，“运球走”的“球”是用旧报纸做成的，“球托”则是卫生纸芯。“我们这样设计，是‘变废为宝’，引导孩子从小就养成环保的理念。”中华文化三班班主任赵芳介绍。

“我给爸爸妈妈穿衣服”游戏，让不少孩子变成“小大人”；“中华文化接力跑”，则把毛笔字和接力跑结合起来，让孩子们兴趣盎然。“运动场上流淌着亲情，大家乐在其中，体会到了健康之美、运动之乐。”家长们表示。

“这是我第一次参加亲子运动会，能和爸爸妈妈一起比赛，感到非常开心！”吕茂毓小朋友说。吕茂毓爸爸表示，亲子运动会是“共情润心、双格发展”理念的具体体现，吸引孩子们热爱体育锻炼，也增强了孩子们的团结意识。

(责编：实习生(唐佳)、熊旭)