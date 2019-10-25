2020国考报名结束：热度不减 考生报考更加理性

人民网北京10月25日电 （郝孟佳、唐佳） 昨日，2020国家公务员考试报名结束。据报名系统的数据统计，截至24日17:30，共有1395845人报名，共有1277219人通过审核。考生在10月26日18:00前可以查询自己的审核状态，10月24日18:00至10月26日18:00期间，报考申请未审查或者未通过资格审查的，不能再改报其他职位。通过资格审查的报考者，要在10月31日0:00至11月6日 24:00登录考录专题网站进行网上报名确认并缴费，逾期视为自动放弃报考资格。

考生更加偏好经济发达和西部地区职位

据统计，此次报名平均竞争比为53：1，但仍有95个职位无人报考。从各地报名情况来看，报名热度较高的地区主要集中在经济发达地区和西部地区。例如，从过审人数最多的前十地区来看，北京、广东、浙江、山东、江苏五个地区均为经济发达地区，而云贵川为西南地区。从竞争比前十地区来看，北京、广东、上海、浙江均为发达地区，其余六地均为西部地区。这能从一定程度上反映出考生的地域偏好。

过审人数最多十大地区排行（中公教育/供图）

考生报考更加理性，更加注重“成公”率

数据显示，截至10月24日17:00，今年最热职位中国第一历史档案馆复制处一级主任科员及以下一职。据了解，此职位招录1人，目前竞争比为2315：1。相比去年最热职位的4040：1，甚至2017年的9837：1，应该说竞争比相对较小。

此外，截至10月24日17:00，六大系统总报名人数99.67万人。其中新增报名人数最多的仍然是税务系统，增加了10万人，总报名人数69.59万，持续刷新着六大系统中的最高值，平均竞争比46.72，无人报考岗位仅剩2个，职位报考率高达接近百分百，在六大系统中职位报考率最高。

竞争比前十地区排行（中公教育/供图）

和最热职位相对，每年都会有一些职位无人报考。截至到24日17：30，依然还有95个职位无人报考。无人报考的主要原因是工作所在地处西部边远地区以及基层职位、冷门部门和职位的要求相对过高。数据显示，铁路公安职位报考率最低，还有21个岗位无人报考。截至报名第十日17:00，甘肃、江苏、江西、宁夏、西藏、云南、浙江等七地无人报考岗位是0。无人报考岗位剩余最多的是湖北和新疆，尚有11个无人报考岗位。

10月24日六大系统报考情况（华图教育/供图）

2020国考报名第十天六大系统平均竞争比排名（华图教育/供图）

(责编：实习生(唐佳)、熊旭)