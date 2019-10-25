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短视频传递昆曲之古雅 南京大学与演出单位同助力

2019年10月25日07:47  来源：光明网
 
原标题：短视频传递昆曲之古雅

　　抖音数据显示，截至2019年7月，抖音平台上戏曲类短视频数已超167万条、播放量超68亿。其中，昆曲相关短视频在抖音平台播放量超过1亿，点赞量超357万。以“谁说昆曲不抖音”挑战赛为例，参与该挑战赛的短视频播放量超过272万；而用户自发发起的话题“昆曲来了”播放量超过218万。

　　“艺术是人类宝贵的精神财富，推动短视频戏曲传播，是艺术和科技的结盟”，中国戏曲学会执行顾问、中国艺术研究院原副院长薛若琳表示，“面对在多元文化竞争中戏曲市场受到挤压的情况，艺术要插上科技的翅膀才能更好的腾飞，艺术是人类精髓做到和审美驱动的产物，艺术的实践过程也是人类思想文化追求的过程，当艺术和大众出现鸿沟时，就要架起科技的桥梁，而短视频是一种最新颖，最快捷的方式，相比图文和长视频，以抖音为代表的短视频让用户能够轻松而简洁的参与创作，而且具有传播的优势”。

　　对此，南京大学新闻传播学院执行院长张红军教授表示认同：“ 一方面，优秀传统文化只有扎根于青年群体中，才能获得长久、旺盛的生命力，才能真正地活起来传下去。另一方面，以“大美”昆曲为代表的中国戏曲艺术，不仅能够升格“戏精”文化的时尚娱乐方式，让青年人更好地“记录美好生活”，还可能由此吸引钟爱戏曲艺术的中老年用户，从而在进一步丰富用户结构的同时，加速抖音的创新和扩散。”

　　而对于“人类口头和非物质遗产代表作”、“百戏之祖,百戏之师”昆曲来说，抖音的低门槛，在著名昆曲表演艺术家柯军看来，使得每一个观看昆曲演出的普通人，都可以拍摄一段短视频，进行昆曲内容的艺术生产；而抖音的用户基础，则让每一个观看这些昆曲短视频的用户，都可以场景化地、动感地感受昆曲的魅力与风采。

　　对于抖音助力戏曲艺术回归大众的工具作用，字节跳动副总编辑封开许表示，全球范围内，短视频都是一种全新的内容形态。更低门槛的艺术创作加上社交分享属性，传统戏曲元素被无数的抖音短视频用户认知、接受和再现，在潜移默化中加深对中华传统戏曲艺术的感知。“希望短视频唤醒逐渐模糊、甚至陌生的中国传统戏曲记忆，特别是唤醒青年用户群体的戏曲认知。通过展示、围观、讨论和分享令远离现代生活的戏曲艺术焕发出新的活力，逐渐再现和诠释戏曲艺术的博大精深。”

　　武汉大学新闻与传播学院教授单波认为，抖音短视频的美感互动空间在于消除个人的离群和孤卑之感，在于使个人和其他的人融合在一起。新媒介将不同空间场景重组、分割，建立不同时空之间的联系。由此，也突破了学校教育场景的限制意义，将美育还原到了社会化的互动交往实践中，虽然无法实现古代文人雅士曲水流觞般的面对面互动，但是通过点赞、评论等形式仍然可以实现一种美感的互惠性关系。

　　在“DOU艺计划”发起前即对短视频戏曲传播开展研究的中国戏曲学会顾问、武汉大学艺术学院教授郑传寅看来，抖音选择昆曲，促使“高冷”的昆曲走近大众，打造“以古雅为时尚”的别样风景，是优秀的传统艺术实现创造性转换的一次成功尝试。抖音平台中对昆曲妆容的赞美、模仿，其实就是“以古雅为时尚”的一道风景。

　　目前，抖音平台上戏曲、音乐、舞蹈、影视、建筑、书法、雕塑、绘画8大艺术门类相关短视频数已达1.09亿条，累计播放量超6081亿，点赞量超201亿，转发分享量超3.9亿，评论数超7.7亿，抖音已经成为大众艺术交流的重要工具。为助力短视频艺术普及和全民美育，2019年8月20日抖音联合北师大艺传学院、启功书院启动“DOU艺计划” ，以短视频圆梦“人人都是艺术家”。为促进戏曲艺术传播传承，2019年9月4日，中国戏曲学会、河南豫剧院加入“DOU艺计划” ，以短视频提升戏曲艺术现代品格。

　　作为“DOU艺计划”的全国第三站，“DOU艺计划 江苏”系列活动宣布启动，江苏省委宣传部副部长徐宁，江苏省演艺集团董事长郑泽云，江苏省戏剧家协会副秘书长吴大忠等出席仪式。此前江苏推出“紫金文化艺术节”，扶持摄影、书法、绘画、工艺美术等艺术品类，以期推动长三角地区乃至全国文艺领域的艺术交流与创作。此次江苏文艺界与抖音的合作，是推动艺术普及与全民美育的一次重要尝试。

(责编：冯粒、曹昆)
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