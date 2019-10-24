培育“工匠之师”的青岛经验

偌大的码头上不见人迹，桥吊智能装卸集装箱，电能运输车自动拉着箱子跑，生产作业井然有序，这是青岛港的实时画面。

镜头另一端，40公里外，在青岛港湾职业技术学院的实训室里，刘祥柏教授正在给集装箱运输管理专业的大二学生上实训课。这位在青岛港工作了22年的一线业务能手，是名副其实的“双师型”教师。

在青岛市，刘祥柏只是“双师型”教师的一个代表。近日，教育部等四部门联合印发《深化新时代职业教育“双师型”教师队伍建设改革实施方案》（以下简称《实施方案》），明确提出“到2022年，职业院校‘双师型’教师占专业课教师的比例超过一半”的目标。

统计数据显示，到2019年，青岛市职业教育“双师型”教师数量，已占专业教师总数的80%。

改革放权，畅通高技能人才从教渠道

来到青岛港湾职业技术学院教学之前，刘祥柏在青岛港码头做业务部经理。2003年，学院新设集装箱运输管理专业，尤为缺乏有实践经验的一线老师，通过自主选聘的方式，刘祥柏来校任教。

岗位急需的专业教师可以打破常规招聘，这一点在京剧名师刘学礼身上也得到了印证。见到这位京剧“裘派传人”时，他正在青岛艺术学校的301教室，教授京剧班的学生学习空翻动作。

“我为了孩子们的需要而来。”刘学礼的舞台经验尤为丰富，青岛艺术学校把他聘请到学校，作为专业教师，为青岛京剧院订单式培养演员。

这些“放权”招聘，都得益于青岛市首创的“1+N”教师队伍补充机制。“1”指的是统一公开招考，在“1”之外，还有“N”：自主引进高层次人才、自主选聘紧缺专业人才、自主招聘公费师范毕业生……职业院校的自主权进一步被放开。

近3年来，仅青岛市教育局直属职业学校，通过“N”的方式自主引进补充的教师数量，占新补充教师总数的40%以上。以青岛港湾职业技术学院为例，10年来，学校从港内引进了126名专业对口、实践水平高、管理经验丰富的高级工程师、技师作为学校专职专业课教师和实训课教师。

《实施方案》要求，设置一定比例的特聘岗位，畅通高层次技术技能人才兼职从教渠道，规范兼职教师管理。在2011年，青岛市就出台政策规定，每年安排专项资金设立中等职业学校特聘兼职教师岗位，每个岗位每年补助5万元。近5年来，青岛市财政共安排2000万元特聘兼职教师专项资金，面向企业（行业）公开聘用了400多名优秀技能型人才，到校兼任专业课教师或实习指导教师。

为了使招进来的教师更贴合专业要求，青岛市改革以往“先笔试后面试”的招聘流程，把面试环节前置。面试前置由学校自主命题、自主面试，按照教师职业能力和教育评价标准，选拔出了一大批符合本学校教育教学岗位需求的人才。

对此，青岛市教育局一级调研员李一鸥说：“‘双师’素质的教师队伍是当前职业教育发展的现实需求,建立一套具有职业院校岗位特点的教师招聘制度，激发教师队伍活力，是当下谋求职业教育健康持续发展的必要途径。”

提升能力，多平台为教师实践提供支撑

在青岛酒店管理职业技术学院的校园内，看不到任何快递小哥的身影。而在学校与菜鸟网络科技有限公司共建的菜鸟驿站快递实训中心，则是一派繁忙的景象：教师指导分发快件，学生引导寄件，智能柜扫码取件，忙中有序。

可不要小看这一实训中心，在项目规划、建设、运营、管理等各个方面，均由该校教师深度参与。类似这样的“校中厂”，不止菜鸟驿站一家。近年来，青岛酒店管理职业技术学院加大引企入校力度，与7—11共建了校园超市，与万科物业共建了“万科”管家学院，与青岛福冈工贸有限公司共建了“笑蕾”食品校园店等，让教师直接担任运营负责人。

“我们专业的‘双师型’教师达到了100%。”酒店管理专业是青岛酒店管理职业技术学院的龙头专业，问及培养秘诀，在该专业负责人尹萍的寥寥数语之下，答案浮出水面。

该校的主办单位鲁商集团拥有五星级酒店5家、四星级酒店18家、经济型酒店253家，为教师企业挂职提供了平台。“我们与洲际酒店共同培养学员，为专业教师提供定制化课程和教学资源包，开展教师国际酒店培训认证和访学，从而使我们的教师始终与酒店管理国际教育同频共振”。

“目前，学院已扎实落实教师联系企业制度15年，全院专任教师累计完成近4轮赴企业挂职锻炼，‘双师型’教师占90%以上。”青岛酒店管理职业技术学院党委书记李达说。

为进一步提升职业教师挂职锻炼的积极性，青岛市规定，挂职锻炼以5年为一个周期，要求专业课教师在每5年内累计挂职不少于6个月，在教师专业技术职务评聘、教师聘期考核等工作中，均对教师参加企业挂职锻炼进行了明确要求。

“专任教师进码头，港口专家上讲台”，青岛港湾职业技术学院与山东港口集团青岛港各公司签订培训协议，每年安排专业教师到生产管理一线实践锻炼，参与工程技改项目，提高专业实践能力。

如今的刘祥柏，还时不时地往青岛港码头跑。“青岛港的自动化码头位居世界前列，集装箱运输管理的发展更是日新月异，我要定期去了解发展的新动向，保证将最新的知识传授给学生。”刘祥柏说。

凝聚合力，让教师处在专业最前沿

还未进入四合院，先是一阵浓郁的桂花香气袭来，走上几步，耳边又隐约传来了柔美的单簧管声。这个四合院是青岛艺术学校器乐专业的琴房，夕阳的余晖下，学院教师张贯宇在进行管乐教学。

2014年，青岛在全市中小学首批建设了30个名师工作室，张贯宇加入的“邹波名师工作室”是青岛市艺术学科唯一的名师工作室。该名师工作室主持人、青岛艺术学校副校长邹波介绍，工作室不仅是学习共同体、合作共同体，更是实践共同体和发展共同体。“在名师的带领下，我的教学专业水准得到了极大提升。”张贯宇说。

李一鸥介绍，青岛市实施齐鲁名师名校长建设工程、青年技能名师建设计划，培育了一批专业（学科）骨干带头人、教学名师、教学团队，建设了150个职业教育名师工作室、200个技艺技能传承创新平台，以此来全面提升教师的专业能力。

在新教师入职以后，青岛市又通过“阶梯计划”助力教师专业成长，经过“公开课—优质课—教学能手—学科带头人—名师—特级教师”等梯度，系统加强教师队伍培养。青岛市还进一步健全了教师培训经费投入保障机制，构建了市、区、学校三级教师培训体系，教师培训市级财政经费投入从每年2000余万元增加到3000万元。

在青岛酒店管理职业技术学院，针对诸如酒店管理、中西餐烹饪之类的国际前沿专业，学校每学期选派教师赴合作院校开展3至6个月不等的访学。李达介绍，目前已有21名教师系统掌握澳大利亚职业教育教学标准、教学理念和教学方法。学院还多次选派教师赴联合国总部、印度尼西亚、美国、法国、加拿大、韩国等地参加中华烹饪技能展示和职业技能大赛。

同时，青岛市还进一步加大重点专业骨干教师和校长境外培训力度，每年安排30名左右中职教师赴德国开展专业教学法、德国“双元制”等为主要内容的海外高端培训，引进国际焊工等一系列国际职业资格认证标准，鼓励和资助职业院校教师考取国际职业资格证书。“我们培养了一大批具有国际视野、通晓国际规则、参与国际竞争的国际化优秀师资。”李一鸥说。（于珍）

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