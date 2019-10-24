2020国考报名今将截止 近百万人已通过资格审查

今日18时，2020年国考网上报名通道将关闭。根据国家公务员局公布的数据，截至23日18时，已有近百万人通过资格审查，多个岗位竞争程度超过“千里挑一”，不过仍有超过240个职位“无人问津”。

考生参加完上午的国考考试后走出考场 （王中举/摄）

截至23日18时 近百万人已过审

按照国家公务员局此前发布的报名安排，今日(24日)18时，2020年国考网上报名阶段将截止。在报名是最后阶段，国考的报名过审人数也增加明显。

23日晚，国家公务员局发布了本次国考最新的报考情况数据。记者统计，截至23日18时，已有超过99.4万人通过资格审查。

根据14日公布的2020年国考招考简章，本次国考涉及中央和国家机关86个单位、23个直属机构，共有13849个招录职位，计划招录24128人。这个数字相比于去年1.45万余人，有了大幅增加。

此外，需要考生注意的是，按照报名要求，报考者通过资格审查的，不能再报考其他职位。2019年10月15日8:00至10月24日18:00期间，报考申请尚未审查或者未通过资格审查的，可以改报其他职位。2019年10月24日18:00至10月26日18:00期间，报考申请未审查或者未通过资格审查的，不能再改报其他职位。

资料图 （黄威铭 摄）

6个岗位竞争超“千里挑一”

每年国考，报名阶段都会出现“冰火两重天”的现象，今年同样不例外。

记者统计，截至23日18时，竞争比超过“千里挑一”的岗位共有6个。其中，竞争最激烈的职位是“中央档案馆国家档案局中国第一历史档案馆复制处一级主任科员及以下”，该职位计划招录1人，已有1629人通过资格审查。

记者查询招考简章发现，该职位主要从事摄影、摄像、编导相关工作，限制条件相对较少，不限政治面貌、不限基层工作年限、不限服务基层项目工作经历。此外，该岗位的学历要求为本科及以上，专业则为广播电视编导、影视摄影与制作。

同时， 竞争比超过1000:1的岗位还有“中央档案馆国家档案局中国第二历史档案馆安保处一级主任科员及以下”“国家市场监督管理总局计量司综合处一级主任科员及以下”“国家税务总局贵州省税务局国家税务总局贵阳市白云区税务局一级行政执法员(二)”“国家税务总局北京市税务局国家税务总局北京市燕山地区税务局一级行政执法员(三)”“生态环境部环境应急与事故调查中心业务处室一级主任科员及以下”等职位。

山西太原，参加公务员考试的考生走进考点。（韦亮/摄）

仍有超过240个职位“无人问津”

记者观察，相比部分职位的火热，截至23日18时，还有超过240个职位仍是“零报名”。这些职位或是地域相对偏远，或是报名要求条件相对较多。

例如，记者统计，截至23日18时，“甘肃消防救援总队所属消防救援支队基层指挥员”“国家统计局广西调查总队合浦调查队一级科员”“哈尔滨铁路公安局海拉尔铁路公安处线路警务区民警”等不少职位通过审查人数还是“0”。

报考人数较少，也可能与职位本身的报名条件较多有关。以“工业和信息化部原材料工业司钢铁处一级主任科员及以下”职位为例，该职位从事钢铁行业管理及政策研究工作，计划招录1人。虽然该职位本身条件较为优越，但对学历、专业、政治面貌、英语水平、基层工作最低年限等均有明确要求，且要求考生具有2年及以上钢铁行业政策研究相关工作经历。

此外，根据国家公务员局此前发布的安排，本次国考的公共科目笔试时间定为2019年11月24日。而8个非通用语职位外语水平测试时间，中国银保监会及其派出机构特殊专业职位、中国证监会及其派出机构特殊专业职位，以及公安机关人民警察职位专业科目笔试时间则为11月23日下午。报考者可于2020年1月登录考录专题网站查询笔试成绩和最低合格分数线。(冷昊阳)

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