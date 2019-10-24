首届中国哀伤与干预国际研讨会在京举行

人民网讯 近日，以“哀伤研究与干预：当下和展望”为主题的首届中国哀伤与干预国际研讨会在北京师范大学举办。

晚间沙龙-如何用科学心理学支持和帮助丧亲人群（校方供图）

据了解，会议举办了七场大会主旨报告，十四场专题论坛，九场会中工作坊，四场特别论坛、一场晚间沙龙以及一场颁奖典礼。大会讨论的议题既涵盖了当前哀伤心理学前沿问题，如病理哀伤评估诊断、哀伤的认知神经科学机制和文化机制等，又包括一些急需解决的现实问题，如丧亲人群心理健康与精神卫生、灾后心理创伤和成长、哀伤干预与辅导、生命尊严与临终关怀、老年特殊群体心理关爱等。此外，大会还进行了哀伤学组的筹备会，为推动中国哀伤研究和干预事业走向专业化和规范化，向国际前沿水平不断靠近迈出了重要一步。与会专家学者围绕丧亲人群的身心健康状况、丧亲人群的心理危机干预与哀伤辅导、中国传统文化视角下的丧亲经历、哀伤反应与延长哀伤障碍的诊断、延长哀伤障碍的心理病理学机制、近代哀伤理论与干预方法、姑息治疗与临终关怀、儿童及青少年哀伤干预、中国计划生育特殊家庭心理健康及社会保障体系的构建等哀伤相关的主题，就当前哀伤研究与干预领域的最新成果和前沿动态展开充分交流与深入探讨。

北京师范大学心理学部党委书记乔志宏教授闭幕致辞（校方供图）

北京师范大学心理学部党委书记乔志宏教授总结了本次大会的三个特点：第一，科学研究与人文关怀同在；第二，知识普及与学术探讨结合；第三，多学科、多研究范式、多国专家参与。

据悉，中国哀伤研究与干预国际研讨会是国内首届丧亲与哀伤专业领域的心理学学术会议，邀请了众多来自国内外哀伤领域的专家，共同聚焦国内外学术动态、分享和探讨哀伤领域的前沿学术研究成果。会议由北京师范大学心理学部、中国心理卫生协会以及江苏省大学生心理危机预防与干预研究中心联合主办，来自国际国内哀伤和创伤领域的知名专家学者、高校相关专业师生、精神卫生医护人员、社会工作者等共计400余人参加会议。

(责编：实习生(唐佳)、孙竞)