北师大举办高校立德树人落实机制及评估监测咨询会

人民网北京10月23日电（孙竞）日前，北京师范大学举办高校立德树人落实机制及评估监测咨询会。北京师范大学校长董奇介绍，今年7月初以来，北师大受教育部高等教育教学评估中心委托开展“建立健全立德树人机制及其在高校评估认证监测中的应用”研究，对高校立德树人根本任务的落实现状与问题、系统化落实机制、评估指标与办法等有关内容进行了系统整理，并形成了初步研究成果。

教育部高等教育教学评估中心副主任李智指出，立德树人是教育发展的主线与根本任务，要建成具有中国特色、世界水平的高教质量保障体系，首要任务是将立德树人贯穿于教育教学全过程，并通过科学的评估体系保障工作落地。希望北京师范大学课题组能进一步依托优势学科，集中力量、聚焦目标，提出切实有效的政策建议。

安徽大学党委书记蔡敬民提出，高校立德树人的实施路径在于以领导者为引领进行意识形态保障、以管理者为支撑进行育人体系实施保障、以队伍建设为主导进行课程育人、以学生为主体进行自我教育、以校园环境为延伸进行文化育人、以社会资源为补充进行协同育人。

河南师范大学党委书记赵国祥教授表示，应在办学过程中全面体现立德树人理念，引导师生实现有机互动；聚焦内涵建设，创新工作方法，健全实施路径，提升工作效果，围绕培养合格的社会主义建设者和接班人开展立德树人工作。

中国人民大学教育学院院长刘复兴教授指出，应从人才培养新要求出发，把握核心价值观教育、“四个服务”办学方向、劳动教育以及人才培养的时代性和责任担当；以师生为主体，以课程教材、社会实践、评价机制为抓手开展立德树人工作。

据悉，北京师范大学将根据会议建议进一步完善研究成果，使高校立德树人落实机制及评估监测研究内容实现机制体系化、实施协同化、监测整体化和评估科学化。

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