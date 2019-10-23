纪念甲骨文发现120周年 近190件甲骨青铜亮相国博

人民网北京10月23日电（孙竞）为纪念甲骨文发现120周年，“证古泽今——甲骨文专题文化展”22日在中国国家博物馆开幕。展览通过“契文重光”“契文释史”“契于甲骨”三个单元近190件甲骨、青铜、玉石、书籍实物，构成庞大悠久的叙事链条，系统讲述甲骨文发现与发掘的过程，重温甲骨文背后的商周文明，致敬甲骨文学者们的卓越成就。

般无咎全甲刻辞。国博供图

作为我国迄今可见的最早成体系的文字，甲骨文不仅仅是一个文明的符号、文化的标志，还印证了包括《史记》在内的一系列文献的真实，把有文字记载的中华文明史向前推进了近5个世纪。在已知的四大古文字体系中，尼罗河流域古埃及的圣书字、两河流域的楔形文字和中美洲的玛雅文字均没有延续下来，唯有以殷墟甲骨文为代表的中国古文字体系，一脉相承，绵延发展。

中国文字虽然经历了甲骨、篆、隶、草、行、楷等不同书体形式的变化，但以“六书”为特征的文字结构保留至今，成为今天世界上五分之一人口仍在使用的文字,对中国人的价值认同、思维方式、审美观念产生了极其重要的影响。

自1899年甲骨文被发现以来，一代代专家学者努力考释文字、研究历史、探讨文化，为甲骨学的发展做出了突出贡献，并推动甲骨学成为一门世界性学科。2017年，甲骨文成功入选“世界记忆名录”，标志着世界对甲骨文重要文化价值及其历史意义的高度认可，促进了中国传统文化在世界的传播。

据介绍，这是国家博物馆第一次举办以甲骨文为内容的文化展，也是国家博物馆馆藏甲骨的第一次大规模展示。本次展览时间从10月22日持续至12月22日，为期两个月。

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