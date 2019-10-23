人民网>>教育>>本网原创

纪念甲骨文发现120周年 近190件甲骨青铜亮相国博

2019年10月23日10:25  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京10月23日电（孙竞）为纪念甲骨文发现120周年，“证古泽今——甲骨文专题文化展”22日在中国国家博物馆开幕。展览通过“契文重光”“契文释史”“契于甲骨”三个单元近190件甲骨、青铜、玉石、书籍实物，构成庞大悠久的叙事链条，系统讲述甲骨文发现与发掘的过程，重温甲骨文背后的商周文明，致敬甲骨文学者们的卓越成就。

般无咎全甲刻辞。国博供图

作为我国迄今可见的最早成体系的文字，甲骨文不仅仅是一个文明的符号、文化的标志，还印证了包括《史记》在内的一系列文献的真实，把有文字记载的中华文明史向前推进了近5个世纪。在已知的四大古文字体系中，尼罗河流域古埃及的圣书字、两河流域的楔形文字和中美洲的玛雅文字均没有延续下来，唯有以殷墟甲骨文为代表的中国古文字体系，一脉相承，绵延发展。

中国文字虽然经历了甲骨、篆、隶、草、行、楷等不同书体形式的变化，但以“六书”为特征的文字结构保留至今，成为今天世界上五分之一人口仍在使用的文字,对中国人的价值认同、思维方式、审美观念产生了极其重要的影响。

自1899年甲骨文被发现以来，一代代专家学者努力考释文字、研究历史、探讨文化，为甲骨学的发展做出了突出贡献，并推动甲骨学成为一门世界性学科。2017年，甲骨文成功入选“世界记忆名录”，标志着世界对甲骨文重要文化价值及其历史意义的高度认可，促进了中国传统文化在世界的传播。

据介绍，这是国家博物馆第一次举办以甲骨文为内容的文化展，也是国家博物馆馆藏甲骨的第一次大规模展示。本次展览时间从10月22日持续至12月22日，为期两个月。

(责编：孙竞、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved