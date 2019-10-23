人民网>>教育>>本网原创

特教老师张俐：用爱发声

2019年10月23日08:32  来源：中国青年报
 
原标题：特教老师张俐：用爱发声

　　我国有1673.83万名教师。在这其中，张俐是少数工作在“无声环境”的人。

　　33年前，18岁的张俐在从师范学校毕业前夕，看到电视里正在播放一台残疾人文艺晚会。一个失聪少女跳着美轮美奂的舞蹈，而引导她的是台下一双灵巧的手。这一幕深深打动了她。于是，她自愿申请来到了南昌市启音学校（原名市聋哑学校），当了一名特教老师，直到今天。

　　“老师就像妈妈”

　　“刚来到学校，我发现现实并没有想象的那么美好。”听着各种闲言碎语，看着狭小的校园、破旧的校舍和眼前时常发出的“啊——呀——”怪声的聋孩子，她扪心自问：“我是不是错了？我是不是应该选择离开？”

　　在一个早晨，张俐找到了答案。那时，她带的新生班第一次开周会，散会时，班上一位小朋友，或许是第一次见着这么多人，或许是看见高年级学生吓慌了，大叫着向张俐奔来，猛地抱住了她的双腿，久久不放，像迷了路的孩子找到了妈妈。

　　张俐的心突然震颤了：“这里的孩子需要我！从那一刻起，我知道我的生命将和这些失语的孩子紧紧相连。”

　　和普通学校不同，在这所学校里，班主任会将一个班级从小学一年级一直带到九年级。“这些聋哑孩子很小就离开家上学，有的父母几乎是放弃了他们，很长时间不闻不问；有的父母在农村，没办法经常看孩子。所以在这里，班主任就像妈妈一样。”张俐说。

　　学校的聋生来自全省各地，入校时只有七八岁。学生年幼，自理能力差，担任班主任的张俐就到学生宿舍帮他们整理衣被，把他们换下的脏衣脏鞋和床单被套带回家洗干净、缝补好。学生病了，她就带他们去医院看病、打针。遇上节假日，有的住校生不能回家，她就带上水果、糕点到学校看望或把学生接到自己家里。

　　“我是在浪费生命吗？”

　　为最大限度帮助听障学生消除残障影响，回归社会，聋校老师会运用各种手段和方法，对听障学生进行听力语言康复训练。上世纪90年代中期，学校从北京购置了一套语训设备，张俐先行先试。

　　为了保证语训效果，张俐规定每位学生每天至少要有20~30分钟的面对面单独训练时间。她的班里有13名学生，单训加起来就要4个多小时。这4个多小时里，她的嘴巴几乎没休息过，不停地带读，演示口型，展示发音部位。一天下来，声音嘶哑，咽喉肿痛，下班回到家也不愿多说一句话。

　　在单训时，她尽可能地把脸贴近学生，希望学生能看清她发音时舌头的位置和形态。一个孩子学得很专心，用手捧住张俐的脸，忽然把手指伸进张俐的嘴里，触摸她的舌头。

　　说起这一幕时，张俐坦言：“说实话，当时我觉得很恶心，孩子没洗过手，我能感觉到孩子手指上咸咸的味道，很想吐。但我努力保持平静，因为孩子这样做是不自觉的。这也提醒了我，或许这种触摸是最好的方法。”

　　张俐连忙让她洗干净手，然后继续用这种触摸的方法，使学生在短短的十几分钟里掌握了“g、k、h”发音。

　　通过几年的训练，张俐教的学生中有的能和健全人正常对话，有的可通过看嘴型进行口语交流。她带的班成为了学校的语言训练模范班，经常接待外省、地、市、县聋校教师听课。

　　尽管如此，语训对于每一位聋校教师来说，仍是一个付出多、收获少的过程。张俐回忆道：“有的时候就觉得自己耗费的时间太多，好像在浪费自己的生命，觉得很泄气。”

　　一次放完暑假回来，张俐发现学生学习热情不高，上学期教的知识也因为过了一个假期忘了不少。那一天，各个学校都在庆祝教师节的到来，张俐却忍不住在放学后趴在讲桌上哭了。

　　没想到，第二天她一进教室，班上的学生齐刷刷站起来，在班长带领下，用洪亮的嗓音喊出了“老师好”。张俐还发现，自己的讲桌上放了一个苹果。“他们其实也在努力想让老师满意，一直在爱着老师。我可能忽略了这些，没有从他们的角度考虑问题。”

　　“爱会疲劳，但是责任不会”

　　从事特殊教育，不但要对听障学生进行智育，更重要的是要培养他们自强不息、与命运抗争的精神。

　　“他们比正常孩子更敏感。你的表情稍微有点异样，他们都能看出来。”张俐希望可以用自己的行动改变他们。

　　一次，她带孩子们去看电影，在公交车上，小孩子和她打手语，但大孩子非常沉默。“我想，他们是看到车里其他人的目光自卑了。我就跟他们讲，‘这没什么，你们看，我也在打手语。不用在乎别人的看法，自信一点’。”张俐说。

　　2018年7月，张俐被提拔为南昌市启音学校校长，她又以校长的身份审视着现今的特殊教育现状。张俐认为，聋校教育要在立德树人的同时，重点培养职业技能，帮助学生形成积极乐观的品格，为他们今后能立足社会、成为一名自食其力的劳动者打下基础。

　　如今，学校根据听障学生的生理特点和擅长之处，开设美术绘画、瓷版画、缝纫职业教育专业，逐渐形成“小学兴趣培养、初中技能学习、高中专业训练”的职业教育模式。

　　不久前，张俐入选了2019年度全国教书育人楷模，在这10位优秀教师中，她是特教领域的代表。回想起自己从教的33年，张俐表示：“我年轻的时候看到过一段话，说人是要有一点精神的，能够激励自己做那些可能不愿意做，却是应该做的事，要相信所有的付出都会有收获。”

　　在北京时，有些一起入选的老师会时不时地接待在北京名校上学的学生，张俐看着他们有些感慨。“我挺羡慕这些老师的，因为我不可能培养出清华北大的学生。但是我也有别人替代不了的成就感，那就是看到我们培养的学生到社会上可以靠自己的双手生活。他们在人生道路上能够幸福、快乐，我就很知足了。”

　　“爱也会疲劳，但是责任不会，这些学生就是我的责任。”张俐说。

(责编：郝孟佳、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved