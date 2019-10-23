中国石油大学（北京）围绕“四个强化”开展主题教育

根据中央决策部署和教育部党组统一安排，中国石油大学（北京）围绕“四个强化”，认真谋划、周密组织，确保主题教育不走样、不变形。

强化组织领导，切实承担党委主体责任。学校党委将开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育作为当前重大而紧迫的政治任务，认真履行主体责任，切实加强组织领导。成立了学校主题教育领导小组，党委书记山红红担任组长，校长张来斌担任副组长，其他校领导班子成员为小组成员。成立主题教育领导小组办公室和克拉玛依校区工作组，领导小组办公室下设综合协调组、调查研究组、宣传文稿组、督导联络组四个工作组，形成齐抓共管合力，加强对各单位的督促指导，确保主题教育切实取得扎扎实实的成效。

强化统筹安排，增强主题教育吸引力和感染力。9月12日，学校党委召开“不忘初心、牢记使命”主题教育动员会，会议要求全体党员干部，深刻认识和领会主题教育的重大意义和目标要求。为确保实效，学校针对师生不同群体设计了生动鲜活、喜闻乐见的教育方式，9月24日、30日，学校邀请中海油集团公司典型事迹报告团和黄大年同志先进事迹报告团走进校园，为师生党员上了一堂生动的“初心课”；围绕庆祝新中国成立70周年，学校举办了“青春告白祖国”、“奋斗的我、最美的国”系列爱国主义主题教育活动，进一步激发了广大青年学生的爱国热情。

强化以研促学，扎实提升主题教育学习实效。主题教育启动之初，学校党委就高度重视加强学习实效。在学习形式上，设置了个人自学、集体自学、读书班学习、在线学习、集体研讨学习、专题辅导报告、先进事迹报告会、主题党日活动等多种形式，着力提升学习实效。在学习安排上，注重将学习教育与推动学校改革发展相结合，设置“守初心，扎根中国大地办大学”、“勇担使命，全面提高人才培养质量”、“从严治党，以政治建设统领党的建设”三个学习研讨专题，把研讨形成的共识转化成制度成果和改进举措。在学习内容上，针对个人自学、集中自学、读书班不同的学习方式，从《选编》、《纲要》等讲话和著作中选择了若干篇目，要求领导干部重点学习。

强化问题导向，围绕加强基层党建和办学治校能力开展调研。10月8日至17日，党委书记山红红，校长张来斌，带队集中深入全校15个学院（研究院），以实地走访、听取汇报、座谈交流、查看报告的方式，开展专题调研工作，期间还主持召开了9场专题座谈会。调研坚持问题导向，聚焦党的建设和思想政治工作以及学科建设、师资队伍建设、教育教学改革、科学研究、团队融合等方面的问题。同时结合各单位发展中存在的重点难点问题，细化调研重点，明确调研主题，增强调研的针对性和实效性。

(责编：实习生(张楠)、熊旭)