贵阳市举办《人工智能与大数据》课程建设阶段成果研讨会

人民网贵阳10月23日电 （记者何淼）10月22日，贵阳市举办了《人工智能与大数据》课程建设阶段成果研讨会及示范课展示活动。多位全国相关领域的专家、学者和贵阳市的几百名教师齐聚一堂，就全市中小学《人工智能与大数据》课程发展进行研讨并观摩了来自小学、初中、高中三个学段的四位老师带来的人工智能与大数据公开课。

贵阳市教育科学研究所所长赵兵在研讨会上介绍了《人工智能与大数据》课程从无到有的发展历程。他认为未来需要全方位的人才，《人工智能与大数据》读本主要培养学生具备坚实的科学技术的素养及全面的科技知识，这一点对于未来人才的教育，对于贵阳市乃至国家都具有重要的意义。

清华大学人工智能研究院邓志东教授分享了大数据与人工智能发展的世界趋势，我国在人工智能研究方面的突出地位等方面内容。他表示，贵阳市在中小学普及开设《人工智能与大数据》课程，主动将人工智能普及型基础教育推进到小、中、大学，为我国数字经济、智能经济与数字社会、智能社会的可持续发展，提供尤为关键的人才支撑。

《人工智能与大数据》普及教育体现教育均衡发展的精神，在政策保障，经费保障，教师培养、课时安排管理等方面，扎扎实实为百姓做实事。前沿科技的普及教育，“教什么”是一大难题，“谁来教，怎么教”同样是挑战。贵阳市教育局以培养广大学生的人工智能素养和高科技素养为目标，通过课题引领，教科研齐上阵等方式，发挥基地学校，实验学校的领头羊作用，同时充分发挥社会资源的优势，引入合众美华教育，上海科学技术出版社等优质开发出版力量，在以课程研究带动全市发展上发挥了很大作用，形成了一批阶段成果，为后续教育改革实施奠定了优质基础。

贵阳市第三中学谢菲老师《语音识别与判断语句——声控照明灯》课程 活动方供图

贵阳市实验小学杨文刚老师《我认识你——人脸识别技术的运用》课程 活动方供图

尚义路小学韩秀芬老师《改变生活的大数据》课程 活动方供图

贵阳市第六中学张弦老师《开启人工智能的大门——机器学习》课程 活动方供图

(责编：何淼、岳弘彬)