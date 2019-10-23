北京密云“名校长工作室”：把脉校长的文化引领力

“你的思维导图是怎样做成的？和同学比较，你的思维导图可以怎样改进？总结梳理一下，课堂练习错误有哪些类型？对于这节课，你有哪些得失？”这是北京市密云区不老屯中学为“密云区名校长工作室”走进学校所展示的一堂数学课，课堂中反思、梳理等环节设计贯穿教学始终，不难看出体现不老屯中学“省思文化”建设成果的“省思课堂”已见雏形。

如何实现校长专业能力的转换？如何构建学校主流文化？怎样实现校长的价值引领？……这些都是“密云名校长工作室”领衔校长、育英学校密云分校校长李志欣一直思考的问题。“这次组织校长工作室成员校七名校长走进北京市不老屯中学，就是要探讨“省思文化”内涵，发现“省思文化”到底有哪些问题、有哪些经验，帮助不老屯中学梳理提炼“省思文化”，让“省思文化”落实到实践当中、落实到课程与教学改革当中，落实到每一位干部师生的内心当中”，李志欣这样说道。

据不老屯中学校长李子臣介绍，省思文化的核心意涵是主体的自我唤醒。省思型师生具有自觉性，具有强烈的责任心和使命感，省思是教师专业发展、学生学习进步的有效方法，也是学校质量提升的重要途径。从2017年开始，不老屯中学以《构建以“省思”为特质的学校文化的研究》为引领，正式构建学校的省思文化，在物质文化、管理文化、教师文化、学生文化、课堂文化等几个层面持续推进，以“反省、省悟、省察”为主线，强调主体的自我唤醒，培养自省教师，培育会思考、会思维、有思想的学生，最终让省思成为习惯。

在活动现场，不老屯中学的“双师课堂”引起了参会者的关注。在展示的数学课上，同轨班两位教师一起出现在课堂，一主一副、双师分工，以导学案为依托，关注学生的学习状态，指导学生在参与小组合作学习、检测反馈、梳理课堂知识方面出现的问题，构建起协作共同体，实现课堂学习指导的全方位、无死角。“双师课堂辅导”得到了学生的普遍认可，不老屯中学初一（3）班学生焦乐天高兴地说：“两位老师同时在场，自己独立完成任务时，可以更多地享受‘开小灶’的待遇，学习的畏难情绪得到很大缓解，学习更有劲头啦！”

“目前，不老屯中学的‘双师课堂’主要集中在英语、化学、数学三个学科进行尝试，不打破班级授课模式，双师一同进班指导学习，取得了比较明显的效果”，不老屯中学校长李子臣说，“‘双师课堂'的尝试，使‘省思文化’的建设有了抓手、有了方向。这次名师工作室走进不老屯中学，把我们学校的‘省思文化’又推上了一个新的台阶。”

据了解，密云区河南寨中学的“新幸福教育”文化，北京市新城子中学的“逐本教育”文化，密云三中的“精彩教育”文化以及育英学校密云分校的“全学习”文化等建设,经过工作室研讨、修改后都正在稳步推进之中，有的已经初见成效。

“每个学校都应该构建独特的学校文化，都应该有具体的培养目标，每一位校长都应该构建起自主管理能力的‘圆台’。”李志欣表示，“名校长工作室”有信心引领学校培育出独特的学校文化，往名校道路上发展，并在专业发展上更加科学、更加专业，更加有情怀。（雷灵）

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