人民网>>教育>>滚动新闻

北京密云“名校长工作室”：把脉校长的文化引领力

2019年10月23日11:02  来源：人民网-教育频道
 

“你的思维导图是怎样做成的？和同学比较，你的思维导图可以怎样改进？总结梳理一下，课堂练习错误有哪些类型？对于这节课，你有哪些得失？”这是北京市密云区不老屯中学为“密云区名校长工作室”走进学校所展示的一堂数学课，课堂中反思、梳理等环节设计贯穿教学始终，不难看出体现不老屯中学“省思文化”建设成果的“省思课堂”已见雏形。

如何实现校长专业能力的转换？如何构建学校主流文化？怎样实现校长的价值引领？……这些都是“密云名校长工作室”领衔校长、育英学校密云分校校长李志欣一直思考的问题。“这次组织校长工作室成员校七名校长走进北京市不老屯中学，就是要探讨“省思文化”内涵，发现“省思文化”到底有哪些问题、有哪些经验，帮助不老屯中学梳理提炼“省思文化”，让“省思文化”落实到实践当中、落实到课程与教学改革当中，落实到每一位干部师生的内心当中”，李志欣这样说道。

据不老屯中学校长李子臣介绍，省思文化的核心意涵是主体的自我唤醒。省思型师生具有自觉性，具有强烈的责任心和使命感，省思是教师专业发展、学生学习进步的有效方法，也是学校质量提升的重要途径。从2017年开始，不老屯中学以《构建以“省思”为特质的学校文化的研究》为引领，正式构建学校的省思文化，在物质文化、管理文化、教师文化、学生文化、课堂文化等几个层面持续推进，以“反省、省悟、省察”为主线，强调主体的自我唤醒，培养自省教师，培育会思考、会思维、有思想的学生，最终让省思成为习惯。

在活动现场，不老屯中学的“双师课堂”引起了参会者的关注。在展示的数学课上，同轨班两位教师一起出现在课堂，一主一副、双师分工，以导学案为依托，关注学生的学习状态，指导学生在参与小组合作学习、检测反馈、梳理课堂知识方面出现的问题，构建起协作共同体，实现课堂学习指导的全方位、无死角。“双师课堂辅导”得到了学生的普遍认可，不老屯中学初一（3）班学生焦乐天高兴地说：“两位老师同时在场，自己独立完成任务时，可以更多地享受‘开小灶’的待遇，学习的畏难情绪得到很大缓解，学习更有劲头啦！”

“目前，不老屯中学的‘双师课堂’主要集中在英语、化学、数学三个学科进行尝试，不打破班级授课模式，双师一同进班指导学习，取得了比较明显的效果”，不老屯中学校长李子臣说，“‘双师课堂'的尝试，使‘省思文化’的建设有了抓手、有了方向。这次名师工作室走进不老屯中学，把我们学校的‘省思文化’又推上了一个新的台阶。”

据了解，密云区河南寨中学的“新幸福教育”文化，北京市新城子中学的“逐本教育”文化，密云三中的“精彩教育”文化以及育英学校密云分校的“全学习”文化等建设,经过工作室研讨、修改后都正在稳步推进之中，有的已经初见成效。

“每个学校都应该构建独特的学校文化，都应该有具体的培养目标，每一位校长都应该构建起自主管理能力的‘圆台’。”李志欣表示，“名校长工作室”有信心引领学校培育出独特的学校文化，往名校道路上发展，并在专业发展上更加科学、更加专业，更加有情怀。（雷灵）

(责编：实习生(李萌)、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved