原标题：小学生秋游三大件：寿司鸡翅水果切 家长早上五点起来准备

杭州市长青小学孩子们在秋游。

妈妈们提供的便当图片

在鹅掌楸的“小马甲”开始变黄，满城都被桂花的甜蜜蜜包裹的时候，一年一度属于小朋友的大日子就来了。这是秋天里最重要的一件事——秋游。

杭城小学生的秋游，从十一前的秋假就陆陆续续地开场了。

各色秋游便当背后，是妈妈们无声的“荣誉之战”，能不能成为让娃们艳羡的“别人家的妈”，成败就在此一“餐”。

想成为“别人家的妈”

不容易啊

“别人家的孩子”难当，“别人家的妈”也不容易当啊。

日前，二年级的力力要秋游，力力妈一大早就忙活开了。切水果、摆盘凹造型，烤蜜汁鸡翅。“今年算偷懒了。”力力妈说，前两次，她都是买好材料大清早爬起来做寿司、做卡通果切，今年工作太忙了，只好订外卖，但即便这样，仍是早上6点不到就爬起来，弄了半个多小时。

普通的水果切片太没技术含量，她提前买了卡通磨具，米老鼠脑袋、爱心、各色恐龙造型，在雪白的梨片上一压，颜值就有了。便当盒里先铺上一层嫩绿的生菜叶子，再摆上白色的梨片、粉色的红柚肉，最后用咖啡色、粉红色的巧克力笔画上笑脸。

而另一位凯妈则是费尽了心思。“儿子前几次春游、秋游，每次回来就念叨，谁家妈妈做的可乐鸡翅味道好，谁带的章鱼小香肠多可爱，谁的寿司被秒杀。”看看书包里儿子几乎没动过的三明治、小饼干，凯妈心里有点不是滋味。

今年秋游，她很上心，软硬件都进行了升级。不光提前求教厨艺高手们，还专门入手了一台烤箱。在反复比较后，她圈定了烤鸡翅和饭团。“提前试了几次，给娃尝了，他觉得可以。”

秋游那天早上5点，闹钟一响，凯妈开工。这边让腌了一晚上的鸡翅上烤箱，预热十分钟，200度上下火烤40分钟；那边火速煮饭，切培根、芝士，给西蓝花焯水，捏培根蔬菜饭团……7点半，两个便当盒总算装得满满当当，颜值尚可。凯妈满足地晒了个朋友圈。看着一百多个点赞，凯妈信心大增，觉得“这回不会给娃丢脸”，说不定还有望“晋升”到“别人家的妈”小团队呢。

秋游“三大件”

寿司、鸡翅、水果切

记者这几天也在多所学校的孩子们中做了小调查。寿司、鸡翅、水果切，是秋游妥妥的“三大件”。另外，各色卤味——鸭舌、卤牛肉、鹅掌等也颇受欢迎。

这之中，口味佳、一口一个方便入口的寿司卷是小朋友们心目中绝对的最爱。

采访中，不少妈妈们表示，寿司相对来说制作程序简单，网上找个教程，切点火腿肠、鸡蛋皮、黄瓜条，做个寿司卷又快又好看，而且娃们分享起来也比较方便。“最关键一点，寿司冷着吃味道也很不错。”

“我都是给小朋友直接买外带寿司，已经坚持买了好几年，娃可喜欢了。”龙妈向记者分享了春秋游的“秘密外援”。她说，娃学校对面有一家寿司店，主要做外带和外卖生意，每次春秋游，生意简直爆棚。“老板想了个点子，提前一天付好钱订货，第二天一早凭号子去领。”

记者联系上了龙妈说的寿司店。“是呀，每次春游秋游，生意特别好！”店主徐先生说，订单毛估估比平时翻个四五倍。

徐先生说，平时他们店早上9点开门，晚上9点打烊，但遇到对门学校春游、秋游，凌晨3点来钟就得开始干活，三个厨师一刻不停地忙活，才能赶在8点之前把订单都赶完。“订单厚厚一叠！”四五个小时里，得要完成两三百份的订单。

老师们想锻炼孩子

要求光盘和垃圾分类

杭州天长小学的丁琳老师今年带五年级，她告诉记者，以前春游秋游，班里也尝试过统一订餐，但后来发现，订餐会造成比较多的食物浪费，而且现在大家对饮食的健康更重视了，孩子们的口味也不同，还是自己带餐更合适。“自己带便当，可以控制量，尽量避免浪费。”

丁老师说，现在不少班级的春游秋游都采用小组合作的方式，组里的小朋友一起参观、一起游戏，在食物的准备上也做好统筹，算好人数，每人分工。“我们建议光盘，还要做好垃圾分类。我发现孩子们都做得挺好，主食带一些寿司、烤面包、烤小饼干，再带点卤味、水果，比较轻便也比较健康。”

每次春游秋游结束，老师们会重点检查食物是否有浪费，卫生清洁、垃圾分类做得怎么样。“孩子们每次回来也会做总结，哪些食物带多了，浪费了，哪些方面需要改进。现在，有些孩子对于食物浪费这件事有点‘见怪不怪’，我觉得这个很需要改进，需要从小树立良好的意识。春游秋游也是个挺好的机会。”

(责编：郝孟佳、熊旭)