2020年北京第一次高中学业水平合格考11月8日网报

10月22日，北京教育考试院公布2020年北京市第一次普通高中学业水平合格性考试主要日程安排。据悉，11月8日9时至11月12日12时，北京考生需要进行网上注册报考。第一次普通高中学业水平合格性考试将于明年1月5日至1月7日举行。

北京教育考试院提醒，首次报考时，须按注册区考试中心规定的时间和地点办理报考信息确认手续，逾期未办理确认手续的报考无效。

根据《北京市普通高中学业水平考试合格性考试有关工作实施方案（试行）》，北京2017年入学的高一学生起，实施普通高中学业水平考试。学生在完成每门科目必修课程后可参加考试，普通高中在校学生首次参加合格性考试时间为高一第二学期末。当次考试不合格，可参加以后学期同科目合格性考试，不单独组织补考。

根据有关规定，高中学业水平合格性考试成绩在省、自治区、直辖市之间予以承认。今年外省回京参加高考的考生，需要在10月30日9时至11月1日16时期间，登录北京教育考试院网站进行“外省回京高考考生高中学业水平合格性考试成绩认证”。认证时需上传原就读的省、自治区、直辖市高中学业水平考试（高中会考）主管部门盖章的成绩证明扫描件。已办理过会考成绩认证的外省市借读的往届考生，不需再办理会考成绩认证手续。

2020年第一次普通高中学业水平合格性考试成绩将于明年2月中旬发布。据悉，参加高考统考考生在选报学业水平等级性考试选考科目时，所选报科目须已通过学业水平合格性考试。（记者 方怡君）

(责编：实习生(李萌)、熊旭)