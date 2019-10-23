“我这样觉得自在快乐”（最美奋斗者）

一位老人，一辆三轮车，35万元捐款，300多名贫困学子……助学支教18年，他把蹬三轮车挣来的全部积蓄都捐给了贫困学生和公益事业，身后却没有留下一分积蓄，把大爱永远留在人间。

1913年5月出生的白方礼（图右，资料照片），是河北沧州沧县大官厅乡白贾村人。从小家境贫寒，饱尝了旧社会的辛酸苦难。新中国成立后，白方礼成为天津市河北运输场的一名职工。

1987年，白方礼退休回到老家，发现村里不少孩子因贫困辍学。当年已是74岁高龄的白方礼老人，毅然捐出了自己5000元的养老钱，在村里成立了助学教育奖励基金会。回到天津，他又卖掉了自己的两间老屋，贷款成立了“白方礼支教公司”，用自己蹬三轮车的微薄收入，帮助贫困孩子上学。直到2005年9月去世，整整18年，白方礼老人一直骑着那辆老旧的三轮车，奔走在助学支教的路上，栉风沐雨，从未停歇……

白方礼老人把自己仅有的一截残烛全部点燃，燃烧得如此明亮。他被誉为“播撒人间大爱的支教老人”，被中央文明办授予“全国关心下一代先进工作者”，被全国总工会授予“全国职业守法先进个人”等荣誉称号，当选2012年感动中国年度人物。他的女儿说：“当初看见父亲在街头蹬车的身影，很是心疼；可他说，‘别惦记我，我这样觉得自在快乐’。他虽然没给我们留下什么钱，可留下了一笔宝贵的精神财富。”

一位网友在纪念白方礼老人的专题网页上写道：“两个馒头，一碗白水，他的生活如此简单朴素。然而为了贫困学子，他却是如此的慷慨。从白方礼老人身上，我们知道了什么叫‘拳拳之心’，什么叫‘大爱无言’。”

清晨，河北沧县大官厅乡白方礼小学。鲜艳的五星红旗映照下，“白方礼纪念室”牌匾沐浴在灿烂的阳光里。室内的件件遗物仍在默默述说着白方礼老人的故事。校长刘华卫介绍说，以老人名字命名的“白方礼基金”，至今仍在资助着一批又一批的贫困孩子；白方礼老人砥砺奋斗、无私奉献的精神，感召、激励着一代又一代的莘莘学子去追逐梦想。

《 人民日报 》（ 2019年10月23日 06 版）

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