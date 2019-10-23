海归之所以选择杭州是因为 这里要做创业者的梦想地

姚冀众（左）与团队成员展示钙钛矿光伏组件

图为宋宁团队的成员正在实验室做实验

本报记者 孙亚慧摄

杭州向西，越过西溪湿地，840多个海归创业团队汇聚在这里，这里就是杭州未来科技城。“我负责阳光雨露，你负责茁壮成长”，在这里，这是不少海归创业者耳熟能详的一句话，未来科技城管委会提出的这句响亮口号，是掷地有声的承诺，给了更多创业团队敢拼敢闯的底气。

热带雨林式的人才生态系统

宋宁还记得，2016年，他只身一人来到杭州的时候，从工商银行浙江省分行打车来到未来科技城，一路畅通无阻，不到半小时就到了。而现在，相同的路程，时间得长出一倍还多。

那时，他连杭州的东南西北都分不清。从中南大学湘雅医学院到日本国立长崎大学，再到回国后在上海交通大学医学院任教，在这含金量十足的发展轨迹中，宋宁最终决定将下一笔画向西子湖畔。

准备好评审材料、完成项目答辩，在走出会议室准备返程回上海的时候，当时还是未来科技城管委会副主任的赵喜凯追出房间，在走廊拦住了宋宁。

“‘听了你的答辩，专家和我觉得项目团队非常好，我们很希望你可以考虑来这里落户。’这是赵主任当时的话。我觉得他一定不只对我一个人这样，一定是碰到了好项目他就会追出去，想方设法把人给留住。”促使自己打定主意留下来的，还是未来科技城的引才诚意，走廊里的几分钟谈话，让宋宁做出了这个重大决定。

当年9月，宋宁领衔的杭州德适生物科技有限公司在未来科技城注册成立。“我庆幸自己运气好，第一次就选择了这里。”他说。

医疗行业创业链条长、进度慢、耗时长，对于像宋宁这样的医疗领域创业团队来说，拥有足够的成长时间显得尤为重要。未来科技城人才服务中心主任徐来莹所介绍的“热带雨林式的人才生态系统”，可以让每位创业者拥有充足的“阳光”和“水分”，从而实现茁壮生长。

“在热带雨林里，植物的成长并没有一个共同的标准，可以自由生长，每一株植物都不会被定义。就像科技城的每一个项目，我们不用常规思维来看有多少产出、投入是多少、明年税收会是多少……政府只提供服务，为创业者创造自由成长的空间，帮助其降低创业风险。”徐来莹说。

在创新创业上开足马力

在遗传病诊断领域，通过看染色体来判断是否有遗传病的流程非常耗时，以前不少医院需要30—40天才能最终出检测报告。宋宁与团队正是看到了这个行业痛点，通过人工智能技术，实现快速分析染色体。今年2月，该团队的核心技术已在医疗影像领域国际顶级期刊IEEE-TMI上发表。

3月，团队研发的设备正式上市，已在杭州、宁波、长沙不少医院投入使用。宋宁骄傲地告诉记者，相较于使用德国徕卡、蔡司系统的设备动辄一两百万的价格，他们所研发的产品费用低，分析效率却大幅提高，速度提升近10倍，平均3分多钟就能完成病例分析。

短短3年间，宋宁团队所实现的发展，也是整个未来科技城引进海外人才、实现创新引领发展的缩影。

数据显示，自2011年成立以来，这里在8年间已累计引进和培育海归人才3400余名，其中海外院士5名。同时，拥有海归创业团队840余个，有效推动了创新创业实现高质量发展，税收从11.7亿元上升到285.6亿元，年均增幅达到57.8%。

1988年出生的姚冀众是土生土长的杭州人，2008年，还在浙江大学读书的他，与校友颜步一共同获得了亚太能源合作组织提供的全额奖学金机会，前往澳大利亚新南威尔士大学学习光伏发电。两年的学习，让他对光伏领域产生了浓厚兴趣。之后，姚冀众又在英国帝国理工学院拿到了博士学位。

2009年，首次被尝试用于光伏发电领域的人工合成材料钙钛矿，在留学期间成为姚冀众关注的重点，这种材料性能优异、价格低廉，姚冀众看到了创业的机会。“我跟导师商量，能不能回国申请一下经费支持，在国内可能会发展得更好。”

营造引育人才的完整生态

回国后的姚冀众拥有了全新的身份——杭州纤纳光电科技有限公司创始人。2017年，他带领创业团队研制出钙钛矿光伏组件，光电转换率达到15.24%，刷新了此前该领域12.1%的世界纪录。

而这只是开始。2017年5月，光电转化率提高到16.0%；12月，成绩提升至17.4%；2018年夏天，钙钛矿小组件效率再创新高，达到17.9%，稳态功率输出效率为17.3%，又一次刷新了此前自己保持的世界纪录。

作为还处于创业初期的团队，姚冀众告诉记者，虽然将新产品推广到成熟的能源市场面临一些困难，但对于这个研发人员平均年龄只有30岁左右的年轻团队来说，前方有很多机会，也有无限可能性。

在未来科技城引育的海归人才中，35岁以下的占39%。具有硕士及以上学历的占95%，拥有博士学位的占45%。优秀人才的不断涌入成为杭州创新创业发展的强劲助力。

据徐来莹介绍，为优化海归人才发展环境，建设国际化人才社区和绿色城市，未来科技城提供了对标国际标准的高质量生活配套服务。“医疗供给、子女教育、公共交通配套、文化体育公共设施……搭建整个生态系统，让这里成为创业者的梦想之地，让海归人才真正愿意留下来。”她说。

引才引智、求贤若渴、护才爱才的氛围已逐渐在整个城市形成。

“想要入驻的人才团队越来越多、项目质量都很高。我们的空间就慢慢紧张起来了，筛选起来也越来越难，难以取舍。”这就是徐来莹现在常常会有的“幸福的烦恼”。

(责编：郝孟佳、熊旭)