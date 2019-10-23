原标题：深化本科教育改革 本科“宽出”渐成“严出”

大学靠混坚决行不通了，本科教育曾经的“宽出”正在变为“严出”。日前，教育部发布《关于深化本科教育教学改革全面提高人才培养质量的意见》（简称《意见》），再次聚焦本科教育。《意见》要求坚决取消毕业前补考等“清考”行为，严肃处理各类学术不端行为，严把学位授予关。

坚决取消毕业前补考

一段时间以来，“玩命的高中，轻松的大学”成了一些人学习生涯的真实写照，随之而来的是一部分本科生培养质量的下滑。这种现象，引发了社会各界的担忧。

上述《意见》，正是“围绕学生忙起来、教师强起来、管理严起来、效果实起来”而出台的。

《意见》明确，要激励学生刻苦学习，提升学业挑战度，强化人才培养方案、教学过程和教学考核等方面的质量要求，科学合理设置学分总量和课程数量，增加学生投入学习的时间。同时，提高自主学习时间比例，引导学生多读书、深思考、善提问、勤实践。合理增加学生阅读量和体育锻炼时间，以适当方式纳入考核成绩。

《意见》要求，严把考试和毕业出口关。加强考试管理，严肃考试纪律，坚决取消毕业前补考等“清考”行为。加强学生体育课程考核，不能达到《国家学生体质健康标准》合格要求者不能毕业。

《意见》还规定，要完善学分标准体系，严格学分质量要求，建立学业预警、淘汰机制。学生在基本修业年限内修满毕业要求的学分，应准予毕业；未修满学分，可根据学校修业年限延长学习时间，通过缴费注册继续学习。支持高校按照一定比例对特别优秀的学士学位获得者予以表彰，并颁发相应的荣誉证书或奖励证书。

《意见》还要求加强对学生科研活动的指导，支持学生早进课题、早进实验室、早进团队，以高水平科学研究提高学生创新和实践能力。

严把学位授予关

对于毕业设计（论文），《意见》规定，要科学合理制定本科毕业设计（论文）要求，严格全过程管理，严肃处理各类学术不端行为。落实学士学位管理办法，健全学士学位管理制度，严格学士学位标准和授权管理，严把学位授予关。

事实上，早在2018年7月发布的《教育部办公厅关于严厉查处高等学校学位论文买卖、代写行为的通知》就要求，学位授予单位要切实加强学风建设，激发学生内在学习动力，培养专业学习兴趣，强化学术规范训练，提升学生科研能力和学术素养。切实加强学术道德和诚信教育，引导学生养成实事求是的科学精神和严谨认真的治学态度。

对于论文作假的处理措施，上述《通知》规定，对不履行主体责任，出现学位论文买卖、代写行为的学位授予单位，要视情节轻重分别核减招生计划，国家学位主管部门可暂停或撤销相应学科、专业授予学位的资格，有关主管部门按照国家有关规定对负有直接责任的单位负责人进行问责。对履职不力、所指导学生的学位论文存在买卖、代写情形的指导教师，要追究其失职责任。对参与购买、代写学位论文的学生，给予开除学籍处分。已获得学历证书、学位证书的，依法予以撤销。被撤销的学历证书、学位证书已注册的，应当予以注销并报教育行政部门宣布无效。

2018年8月底教育部又出台了《关于狠抓新时代全国高等学校本科教育工作会议精神落实的通知》。该份文件也指出，要修订完善本科毕业生论文（设计）管理制度，强化指导教师责任，加强对选题、开题、答辩等环节的全过程管理。严格实行论文查重和抽检制度，建立健全盲审制度，严肃处理抄袭、伪造、篡改、代写、买卖毕业论文等违纪问题，确保本科毕业生论文（设计）质量。

2018年10月《教育部关于加快建设高水平本科教育全面提高人才培养能力的意见》也规定，加强对毕业设计（论文）选题、开题、答辩等环节的全过程管理，对形式、内容、难度进行严格监控，提高毕业设计（论文）质量。

把“水课”变成有难度的“金课”

对本科教育质量的严格要求，引发了社会广泛关注和讨论。《关于深化本科教育教学改革全面提高人才培养质量的意见》发布后，“坚决取消本科毕业前补考”登上新浪微博热搜榜，迄今已有8.4亿阅读量，讨论次数5.8万。许多网友对此均表示赞成，也有一些在校生表示有压力了。

事实上，去年以来，教育部已经出台了多份严抓本科教育质量的文件。在2018年6月底召开的新时代全国高等学校本科教育工作会议上，教育部部长陈宝生针对“玩命的中学、快乐的大学”现象提出，对大学生要合理“增负”，提升大学生的学业挑战度，合理增加课程难度、拓展课程深度、扩大课程的可选择性，激发学生的学习动力和专业志趣，把“水课”变成有深度有难度的“金课”。

2018年8月底出台的《教育部关于狠抓新时代全国高等学校本科教育工作会议精神落实的通知》也要求加强学习过程管理。各高校要全面梳理各门课程的教学内容，淘汰“水课”、打造“金课”，合理提升学业挑战度、增加课程难度、拓展课程深度，切实提高课程教学质量。要切实加强学习过程考核，加大过程考核成绩在课程总成绩中的比重，严格考试纪律、严把毕业出口关，坚决取消“清考”制度。

2018年11月底，在广州召开的第十一届“中国大学教学论坛”上，教育部高等教育司司长吴岩透露，到2022年，中国将建设国家和省级两万门“金课”。他表示：“要让一部分学生天天打游戏、天天睡大觉这类‘醉生梦死’的日子一去不复返；一部分教师‘认认真真培养自己、稀里马虎培养学生’的日子一去不复返；一部分学校‘领导精力投入不足、教师精力投入不足、学生精力投入不足、资源配置不足’的日子一去不复返。”

广东多所高校已取消“清考”

为了狠抓本科教育质量，目前国内一些高校已经采取了相应措施。例如去年华中科技大学将18位学分不达标的本科学生转为专科，其中11人已在去年6月按专科毕业；川北医学院则有83名学生因成绩不过关，未能正常毕业。

广东部分高校也早已采取了积极举措。记者此前采访获悉，从2017级起，广州大学就取消了“清考”制度，并对作弊“零容忍”。广州大学教务处副处长蔡忠兵说，学生每门考试的试卷首页都印有警示，如果考试作弊，将不授予学士学位。与此同时，2017年广州大学就发布《关于加强本科教育全面提高人才培养的若干意见》。为了集中优质资源，办出品牌专业和特色专业，2018年广州大学普通本科招生专业由91个优化调整到63个。

为了鼓励本科生尽早接触科研，提高学生科研实践能力和创新能力，广州医科大学基础学院还设立了大学生创新实验平台，作为本科生开展课外科研训练的场所，学生只需网上申请就可以轻松进实验室。

去年9月1日起，华南师范大学也开始实施新的《学士学位授予工作细则》，本科毕业生授予学士学位的绩点要求从1.5提高到了2.0。

此次教育部最新文件出台后，广州大学松田学院也正式宣布，从2020年起取消毕业“清考”。（文/广州日报全媒体记者林霞虹）

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