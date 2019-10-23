“大国工匠”育“明日工匠”

宣纸是中国独特的“国宝级”手工艺品，自古有“纸中之王、千年寿纸”的美誉。但“纸寿千年”的秘诀是什么？“宣纸的制作工艺极其繁复，晒纸是其中最重要的工序之一。”从捞纸工成长为“大国工匠”的毛胜利一番介绍，令台下的大学生大开眼界。

4月3日，安徽省“劳动模范工匠大师进校园”2019年第一场活动在安徽职业技术学院举办，毛胜利和其他几名劳动模范、大国工匠走进校园，用亲身经历给学生们上了一堂生动的思政课。除现场1000多名学生外，全省121所高校78.8万名师生收看了网络直播。

2018年11月以来，安徽省先后开展了形式多样的劳模工匠进校园活动。通过网络直播，观众近千万人次，这种“劳模思政课”的创新，在江淮大地掀起了一场劳模工匠学习热，社会影响和积极能量不断传播扩大。

面对面播下“劳动种子”

除了向学生们介绍宣纸的工艺和劳作的辛苦外，毛胜利还在现场收下一名在校大学生为徒，并送给徒弟一张精品宣纸和“大国工匠”的印章。

和他一样，黄春燕、朱恒银、杨杰等12位全国劳动模范和大国工匠也和学生结成师徒关系。安徽职业技术学院学生张姝说：“看到工匠们坚持把一线工作做到最好，我认识到在平凡的岗位上也能做到最好，给了我从事一线工作的信心和决心。”

活动现场，既有劳动模范和工匠大师的宣讲、访谈、技艺展示，还穿插播放他们的先进事迹视频短片，学生代表踊跃上台和他们互动交流。许启金、孙国永、周东红等6位劳模通过自己的成长故事，勉励学生努力学习、夯实基础，勤于思考、勇于实践，唱响新时代奋斗者之歌。

双手常年浸泡在捞纸池中的大国工匠周东红不善言辞，但他那双皲裂粗糙的大手就是无言的激励。“这双劳动者的手给了我极大的震撼和触动，让我看到什么是创新精神、劳模精神、工匠精神。”淮北师范大学学生杨浩观看网络直播后深有感触地说，“我要以他为榜样，努力学本领、钻业务、当工匠。”

安徽省委教育工委还聘请劳动模范、工匠大师担任全省职业院校“弘扬劳模精神 传承工匠技艺”校外导师，并颁发聘书。“这些活动不仅能给学生带来精神动力，也给我们老师带来了启示。”安徽交通职业技术学院党委书记孙顺利说，“要想培养有敬业精神的工匠，首先教师要有工匠精神。”

目前，安徽多地先后开展了形式多样的劳模工匠进校园活动，累计受众达100万人次。

树品牌培育“明日工匠”

“劳模思政课已经成为安徽高校思政课创新的一个闪亮品牌，下一步要把这个品牌做深做实做细，延伸到更多学校，包括中小学在内的学校。”安徽省教育工委书记钱桂仑表示，将广泛宣传劳模工匠的劳动成果和社会价值，培养和提高青年学生劳动观念和创新精神。

“劳动模范和大国工匠进校园”活动没有高深的理论阐述，而是通过劳模和工匠自身的故事产生“润物无声”的力量，让劳模工匠思政教员走进课堂，形成了春风化雨的教学情境。而全媒体传播，实现了台上台下、场内场外、网上网下全方位互动，广大网友纷纷跟帖、留言、点赞。网友“小虫”留言说：“这些劳动模范和大国工匠朴实得像我们身边的邻居，他们的努力是最有说服力的。他们能做到，我们只要努力，也能做到。”

作为劳动模范工匠大师进校园活动的延续，安徽省还组织劳模工匠走进企业“跨界”传经送宝。安徽省五一劳动奖章获得者、世界厨师联合会国际评委尹亲林现场制作了一道“葡萄鱼”。从切分鱼肉，到制作装盘，尹亲林边做边讲解，将技艺毫无保留地传承给两名徒弟。尹亲林还送给徒弟一套刀具，他说，这套刀具代表着“工匠精神的传承”，不仅要学习烹饪技艺，更要学习工匠精神。

在此基础上，安徽省建立“安徽省劳模工匠宣讲人才库”，甄选与学校办学特色、专业设置和青年学生学习生活相贴近的劳模工匠典型，有针对性地设计好宣讲主题，最大限度挖掘和运用好劳模工匠精神的思想教育功能。畅通劳模工匠进校园渠道，推动学校多种形式开展“劳模伴我成长”“明日工匠”等活动，做实劳模工匠与青年学生常态化联系机制。安徽省文明办主任杨明世介绍：“我们支持校企共建劳模（工匠）创新工作室，促进工匠精神和专业实训深度融合，让工匠精神渗透校园文化，让劳模工匠进校园活动在高校思政教育工作中落地生根。”（记者 常河）

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