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首届婴幼儿照护论坛举办 照护0-3岁婴幼儿 父母不能缺位

2019年10月22日09:14  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京10月22日电 （郝孟佳、李璐）以“凝聚共识、科学启航”为主题的“首届中国婴幼儿照护论坛”在北京会议中心召开。国家卫生健康委员会干部培训中心党委书记、副主任蔡建华表示，托育工作需要设置标准、管理规范，要加强托育补充，但是依然要以家庭照护为主。

今年5月，国务院办公厅《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的指导意见》正式对外发布。10月，国家卫生健康委组织制定的《托育机构设置标准(试行)》和《托育机构管理规范(试行)》开始施行。婴幼儿照护服务成为社会各界关注的热点。

北京市政协原副主席蔡国雄指出，儿童早期发展的问题，是关系到国计民生的大事，它不仅涉及儿童个人的前途、家庭的幸福、家族的兴旺，更涉及民族的未来。

华夏前程教育科学研究院副院长、中国婴幼儿照护论坛秘书长孙纲认为，国家层面针对婴幼儿的年龄进行了明确划分，对市场来说是一个明确的信号和规范的指引。社会各界都应当提起对婴幼儿科学照护的重视，正确认识婴幼儿托育工作的重要性。

“应该为家庭提供更好的养育支持服务。”蔡建华说：“我是强烈反对把孩子所有的时间都放在托育机构的，尤其特别反对5个月以下的孩子放入托育机构，该年龄段的孩子应该由母亲来照料。”

同样，上海市宝山区早教指导中心主任丁玉也认为，0-3岁的孩子，特别是18个月以下的孩子，主要应由家庭养育，母亲和父亲都不能缺位。

“目前，婴幼儿教育男老师很少，老师照护过程畏手畏脚，害怕发生各种问题。” 蔡国雄认为，这需要大家的共同努力，通过借鉴国外的经验、不断探索来解决。

陕西师范大学教授史耀疆说，中国有44所大专院校开设幼教专业，但是幼教专业和0-3岁婴幼儿早期教育完全不一样。我国教育大部分投入在大学、中学、小学、学龄前，婴幼儿这个时期几乎是零，人才、方法、产业都很缺乏。

“儿童早期发展照料，应从妇女怀孕就开始做起。宝宝在妈妈肚子的时候就会吸收营养，促进大脑发育，一直持续到宝宝两岁，是大脑发育最快的时期。”史耀疆认为，后天的营及养育与基因共同作用于大脑会影响孩子未来的一生。

据悉，首届中国婴幼儿照护论坛围绕政策解读及趋势判断、科研成果及学术报告、托育机构规划化运营及科学发展、家庭参与及社会支持四大模块，共有19位专家和一线典型实践工作者进行发言分享，与全国各地婴幼儿照护服务工作者、托育机构举办人进行交流互动。 

(责编：郝孟佳、熊旭)
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