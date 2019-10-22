人民网>>教育>>滚动新闻

“以购代捐”引领高校扶贫新模式

2019年10月22日09:11  来源：中国教育报
 
原标题：“以购代捐”引领高校扶贫新模式

土豆泥、土豆丝、土豆片、土豆条……近日，四川大学、电子科技大学两所高校的师生排队吃土豆的新闻登上热搜。在厨师精心烹饪下，主要由土豆构成的菜品，成了食堂的美味盛宴，这些大学也被冠以“土豆大学”称号。缘何食堂这么多土豆？这和高校的定点扶贫工作有关，除此之外，一些高校食堂的其他食材，如大米、牛肉等也都来自于贫困地区。

“土豆大学”的新闻让人心头一暖。对在校大学生而言，能够和时代、社会同频共振的机会有限，而端上餐桌的美味，不仅能丰富味蕾，还能为脱贫攻坚献一份力，可谓与有荣焉。

同样，大学相比社会很小，却也是较大的社会单元，一所大学的成立、几所高校的聚集，对任何地区社会经济的贡献，都不言而喻。师生对助力脱贫的“土豆宴”本有好感，加之土豆确属美味，搭配各种食材后可成风味料理，但依然要看到，高校大批的采购量，之所以能被消费殆尽，离不开校园内庞大人群的饮食需求。

通过“以购代捐”模式，土豆既成了师生餐桌上源源不断供给的“食材”，也帮助远方贫困地区打造出脱贫造血“干细胞”，走过千山万水的小小土豆，就这样促成了高校与脱贫工作的双赢。事实上，在四川，“爱心土豆”早已不是新鲜事，这样的“精准扶贫”已有了成熟的沿循体系。根据以往报道，依托校园内巨大的“内需”动能，四川省教育厅委托当地高校后勤协会，成立高校后勤农副产品采购联盟，组织高校定向采购贫困地区农产品。

精准扶贫要规避粗放扶贫，关键要将扶贫要素落到实处，精准识别帮扶主体脱贫障碍，因地制宜贡献脱贫良策，既助其搬开脱贫致富的挡路石，也要扶起脱贫地区的动力、信心、志气，让外部扶贫转向内部造血。这个过程中，既需加强扶贫工作力度，更要注意发挥自身扶贫优势，做到用最大的力，做最能做的事，让脱贫攻坚不仅精准，更富高效。

对高校而言，将土豆送上餐桌，用以帮扶贫困落后地区搭建农产品供给体系，是做好供需对接的有效扶贫实践；而高校作为人才智力的高地，精准扶贫的优势则远不止于此。

改善贫困地区生产生活面貌的最好方式，就是释放土地生产力，对应的农业类科研院校，在科技兴农上便大有用武之地；而截断贫困代际传递的最好方式，便是教育均衡发展，对于师范类院校而言，在教育理念、教学方法、教学师资等方面予以支援，更能雪中送炭。在科学全面地评估贫困地区资源的基础上，要做到需要什么帮什么，优势在哪扶到哪，比如是营销渠道问题，高校就应立足市场，帮其拓展产销渠道；如果是人才匮乏造成的疲软无力，就应该加强政策引导，做好人才输血。只有将高校的“好钢”用在扶贫的“刀刃”上，科研人才的优势才能得以放大，脱贫工作方可事半功倍，体现出高等院校扶贫更扶智的独特作用。

另外，精准扶贫也不只是对外扶贫，如何通过校内通道，通过创新奖助学金体系、拓宽勤工俭学渠道，改善校内贫困家庭孩子生活，既是近距离向贫困宣战，也符合扶贫工作的题中应有之义。

“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。”高校发挥优势助力脱贫攻坚也是个双向过程，一方面丰富优质的科研人才向贫困地区涌流，另一方面贫困地区的现实问题，也必然刺激、启发并涵育着高校的科研教学，在扶贫的现实进程中，什么样的问题是紧迫的，什么样的想法需要离开书本、投身实践、付诸行动，都将予以明晰，而一个学校在人才培养、科研方向上该如何用力，又要如何改革和创新，同样也能从中寻得答案。

（作者系媒体评论员白毅鹏）

(责编：李依环、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved