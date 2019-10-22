原标题：“以购代捐”引领高校扶贫新模式

土豆泥、土豆丝、土豆片、土豆条……近日，四川大学、电子科技大学两所高校的师生排队吃土豆的新闻登上热搜。在厨师精心烹饪下，主要由土豆构成的菜品，成了食堂的美味盛宴，这些大学也被冠以“土豆大学”称号。缘何食堂这么多土豆？这和高校的定点扶贫工作有关，除此之外，一些高校食堂的其他食材，如大米、牛肉等也都来自于贫困地区。

“土豆大学”的新闻让人心头一暖。对在校大学生而言，能够和时代、社会同频共振的机会有限，而端上餐桌的美味，不仅能丰富味蕾，还能为脱贫攻坚献一份力，可谓与有荣焉。

同样，大学相比社会很小，却也是较大的社会单元，一所大学的成立、几所高校的聚集，对任何地区社会经济的贡献，都不言而喻。师生对助力脱贫的“土豆宴”本有好感，加之土豆确属美味，搭配各种食材后可成风味料理，但依然要看到，高校大批的采购量，之所以能被消费殆尽，离不开校园内庞大人群的饮食需求。

通过“以购代捐”模式，土豆既成了师生餐桌上源源不断供给的“食材”，也帮助远方贫困地区打造出脱贫造血“干细胞”，走过千山万水的小小土豆，就这样促成了高校与脱贫工作的双赢。事实上，在四川，“爱心土豆”早已不是新鲜事，这样的“精准扶贫”已有了成熟的沿循体系。根据以往报道，依托校园内巨大的“内需”动能，四川省教育厅委托当地高校后勤协会，成立高校后勤农副产品采购联盟，组织高校定向采购贫困地区农产品。

精准扶贫要规避粗放扶贫，关键要将扶贫要素落到实处，精准识别帮扶主体脱贫障碍，因地制宜贡献脱贫良策，既助其搬开脱贫致富的挡路石，也要扶起脱贫地区的动力、信心、志气，让外部扶贫转向内部造血。这个过程中，既需加强扶贫工作力度，更要注意发挥自身扶贫优势，做到用最大的力，做最能做的事，让脱贫攻坚不仅精准，更富高效。

对高校而言，将土豆送上餐桌，用以帮扶贫困落后地区搭建农产品供给体系，是做好供需对接的有效扶贫实践；而高校作为人才智力的高地，精准扶贫的优势则远不止于此。

改善贫困地区生产生活面貌的最好方式，就是释放土地生产力，对应的农业类科研院校，在科技兴农上便大有用武之地；而截断贫困代际传递的最好方式，便是教育均衡发展，对于师范类院校而言，在教育理念、教学方法、教学师资等方面予以支援，更能雪中送炭。在科学全面地评估贫困地区资源的基础上，要做到需要什么帮什么，优势在哪扶到哪，比如是营销渠道问题，高校就应立足市场，帮其拓展产销渠道；如果是人才匮乏造成的疲软无力，就应该加强政策引导，做好人才输血。只有将高校的“好钢”用在扶贫的“刀刃”上，科研人才的优势才能得以放大，脱贫工作方可事半功倍，体现出高等院校扶贫更扶智的独特作用。

另外，精准扶贫也不只是对外扶贫，如何通过校内通道，通过创新奖助学金体系、拓宽勤工俭学渠道，改善校内贫困家庭孩子生活，既是近距离向贫困宣战，也符合扶贫工作的题中应有之义。

“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。”高校发挥优势助力脱贫攻坚也是个双向过程，一方面丰富优质的科研人才向贫困地区涌流，另一方面贫困地区的现实问题，也必然刺激、启发并涵育着高校的科研教学，在扶贫的现实进程中，什么样的问题是紧迫的，什么样的想法需要离开书本、投身实践、付诸行动，都将予以明晰，而一个学校在人才培养、科研方向上该如何用力，又要如何改革和创新，同样也能从中寻得答案。

（作者系媒体评论员白毅鹏）

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