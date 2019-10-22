原标题：加强大学生学习驱动力 促进创新创业发展

新时代，面对激烈的国际科技竞争和经济高质量发展的客观需求，如何为实现国家现代化提供一流创新人才支撑，是高校做好创新创业教育必须回答好的时代命题。高校学生既具备一定知识储备，又精力充沛，是最有可能实现创新的人。

今年3月我们对重点高校学生进行的学习驱动力调研显示：有29.2%的学生对大学的学习内容不太感兴趣；44%的学生几乎不会将课余时间用于学习；同时，有69%的学生表示自己的压力非常大，主要来自就业压力。可见，当前大学生主动学习和获取知识的积极性不高，压力与动力不成正比，学习驱动力严重不足。在本该奋力拼搏的阶段，学习驱动力却严重不足，导致其创新动力缺乏、创新能力不足，严重影响了我国创新水平提高和创业精神发展。不解决当今大学生在高校录取入校后出现的学习驱动力不足的问题，创新创业发展就会困难重重。

是什么原因导致高校学生学习驱动力不足呢？首先是缺乏学习兴趣。在小学到高中一系列功利性较强的应试教育下，学生学习的主观能动性受到抑制，天性没能得到充分释放，很难找到学习的兴趣点，容易对所学知识产生厌倦，从而缺乏学习兴趣和信念。另外，多年机械化的应试教育使得许多学生在填写高考志愿时并不明晰自身兴趣和个人特点，只是功利化地进行专业选择，导致学习驱动力不足。

其次，学生的学习目的不清晰。入学前，许多学生把考取重点高校当成学习的主要目标，在进入大学后，没有利用这个平台以汲取更多的知识，很多人把考试及格当作学习目标，其学习动机带有近期性和功利性特征，缺乏主观能动性，易浅尝辄止、半途而废，学习效果博而不精甚至考完即忘。再有就是学生学业考核制度也存在一些问题，目前我国高校课程的考核多以通过率来呈现，是一种传统的选拔性评估方式。大学是培养社会英才的地方，学生需要达到的专业水平应该通过水平性的考核方式来测评，即达到水平才能过关。但是，对于高校老师，会受课程通过率的束缚；对于学生，只要保证自己不是最差的几个即可，这也导致了学生学习动力和压力不足。此外，相较于大部分欧美国家的公立学校，我国高校的教育经费主要来源于政府财政拨款，学生付费占比较低，这也是学生不珍惜学习机会的原因之一。

作为知识传承和创新的中坚力量，大学生是新时代中国特色社会主义事业极为重要的智力支持，其学习驱动力影响着我国高等教育人才培养质量和国家创新能力。在如此关键的时间节点，若放任大学生学习驱动力不足的问题，将对我国人才培养、科技创新和社会进步产生难以估量的消极作用。因此，主管部门应从制度设计入手，减轻初等教育阶段升学压力，让学生更加贴近自然，有更多时间与精力培养学习兴趣，找寻自身兴趣点、使其成为具有健全独立的人格，富有理想、责任感和宽阔视野的人。

笔者建议，高校应完善和严格落实学业评价制度，改革和创新学业评价内容，改选拔性考核为能力性水平性的考核；将学生考试不及格后的重修费用按成本进行收费，提高大学生重修成本；建立师生诚信体系，对学生实行严出政策，努力提升人才培养质量。（作者：周育红、张程，分别系华南理工大学经济与贸易学院副教授、研究生）

(责编：实习生(王子文)、熊旭)