原标题：浙大有位“宝藏”宿管阿姨：做过翻译 用英文出板报

郭阿姨生活照

“在寝室楼下听到有人在读英语，很标准，我心想谁暑假还这么勤奋呀，真棒！走到门口发现是宿管阿姨，大吃一惊。”

几天前，浙大的学生小林发了这么一条朋友圈，她发现浙大紫金港校区青溪女生宿舍的宿管阿姨居然是一位深藏不露的“扫地僧”。

小林好奇地问这位阿姨为什么要读英语，这位今年年初刚入职的宿管郭红萍笑着说：“我现在快把我在国外做翻译的英语基础忘光了，没事还是要复习一下。”

上图：郭阿姨在岗位上(青溪三、四舍一楼服务台)

为了女儿来浙大

却成了同学眼中的“宝藏”

今年48岁的郭红萍是今年春节刚入职的新宿管。去年9月，郭红萍的女儿考入浙大，原本在家全职照顾女儿的郭红萍突然闲了下来。

“刚开始我每周都会从诸暨坐高铁来杭州看女儿，次数多了也很麻烦，我就想不如来浙大应聘宿管。”郭红萍说，于是今年春节，女儿前脚回校，她后脚就跟着入职了。

郭阿姨是个爱美的人。不仅衣服、发型大方得体，连手机壳上都挂着精致的珠翠链子，少女心十足。郭阿姨想来浙大做宿管最初遭到了先生的反对，女儿也被蒙在鼓里。但郭红萍宽慰先生，这样不仅能照顾女儿，而且每周一天半的假期仍然能回到诸暨家中，况且自己天生是闲不下来的性子。

虽然郭阿姨离女儿更近了，工作的寝室楼与女儿的住处相隔不到两百米，但她的生活反而没有像以前一样绕着女儿转。“来了之后才发现女儿比我想象中独立多了。她总是说‘妈妈你要相信我，我已经有能力照顾好自己了。’我提出帮她洗衣服，她也说不用啦。反而是我真正喜欢上了宿管这份工作。”郭红萍爽朗地笑起来，“现在做好同学们的‘郭阿姨’，比做女儿的妈妈还要重要，女儿嘛，隔两周见面聊聊天，空的时候帮她晒晒被子就可以咯。”

对于妈妈的新身份，女儿也很支持，还一本正经地表扬了郭红萍：“妈妈不错哦，要继续保持，为社会做出贡献。”

更让郭红萍感到充实的是，浙大的学习氛围让她重新捡起了英语学习。

下图：郭阿姨的英文板报

曾在中东做翻译

在浙大做宿管重拾英语

原来，郭红萍20年前曾在中东的诺基亚分公司工作，先后被派任过迪拜、科威特城、德黑兰等城市，在手机维修科为客户进行业务翻译。除了英语外，当时她还自学了阿拉伯语，三年下来，和当地及欧美的客户沟通完全不在话下。

工作能力如此优秀，想必她一定有极高的学历？其实不然，郭红萍仅有高中文凭，最初只是打算在中东做一些小商品生意。但在诺基亚为期两周的门店考核期中，郭红萍凭着高中积累的英语口语基础和热情外向的性格，从5名同期实习生中脱颖而出，成功转正。

由于业务范围独特，在维修科进行翻译需要接触大量的术语，于是她找到部门中的维修技师帮忙，把所有专业词汇都记录在笔记本上，做成30多页的中英对照表，还自己标注上音标，每天读背。

2000年，郭红萍的女儿出生了，为了更好地陪伴、教育孩子，她毅然放弃了这份令人艳羡的工作，选择回国。

之前操心家庭的郭红萍没有太多空余时间，英语渐渐荒废了。“做宿管以后，经常听到学生在走廊上读英语，我都会忍不住过去看看。”于是她又重新开始练习英语。

用英文出板报

还收了几个“徒弟”

郭红萍在手机上下载了学英语的APP，只要平时一有空，她就会打开手机，像小学生一样端坐在桌前，听读英语文章或对白，“一般是早上和午后的时候练习，因为那时学生比较少，我也没那么忙，另外就要等下班后回宿舍了。”

在练习的时候，为了不打扰学生们休息，她会尽量把音量调小，轻声地念。郭红萍觉得，每晚睡前听几段英语，睡觉都能更香甜些。

在郭阿姨的学习记录里，不仅有问路、点菜等日常对话，还有《简·爱》《泰坦尼克号》等经典作品的选读。她最喜欢读的是《泰坦尼克号》里的台词，“我年轻的时候就可爱这部电影了，翻来覆去看了很多次，现在都可以不看中文字幕咯！”

手机上的英文APP还会为郭阿姨匹配真人进行对话练习，并根据她的朗读来打分，我们看到历史成绩都是八九十的高分。实际上，很多浙大学生的普遍水平也只有八十几分，要想超过九十分，可得下一番功夫，难怪常有学生说“想和阿姨一起学英语”。

郭红萍最喜欢用英语和学生们打招呼，渐渐地，宿舍里的同学也知道了有这么一位会英语的郭阿姨，一见到她就自动切换成英语模式。

除了自己学习，她还鼓励身边的同事一起进步，值班员肖阿姨就是郭红萍的“学生”之一。“我给她抄了一份常用词汇和对话表，让她每天拿着本子练习，有发音不对的地方我再纠正。现在肖阿姨已经可以基本地对话咯。”

郭红萍也一直鼓励她，每天都认真听肖阿姨读单词。同事们都说，“小郭老师”可以开个宿管英语培训班，一定火爆。

今年4月，郭红萍在紫金港校区翠柏寝室楼绘制了一幅全英文板报，其中还摘录了许渊冲翻译的古诗《清明》，学生们经过都会驻足欣赏，还有留学生向郭阿姨竖起大拇指。（通讯员 方诗琪 邱伊娜 首席记者 王湛）

(责编：郝孟佳、熊旭)