原标题：明年北京实行新高考 所报选考科目须先通过合格性考试

11月1日8时至4日20时，北京市2020年高考将进行网上报名。今年，北京将实行新高考改革。北京考试院相关负责人提醒，统考考生在选报学业水平等级性考试选考科目时，所选报科目须已通过学业水平合格性考试。

据悉，除统考考试科目语文、数学、外语外，参加本科录取的考生还须根据拟报考高校（专业）要求和自身特长，从思想政治、历史、地理、物理、化学、生物6门高中学业水平等级性考试科目中自主选择3门参加考试。目前，各个高校在京招生专业的选考科目要求已在北京教育考试院官网公布。

值得注意的是，统考考生在选报学业水平等级性考试选考科目时，所选报科目须已通过学业水平合格性考试（京外高中就读考生须通过北京市学业水平合格性考试成绩认证）方可报考。往届生参加过北京市普通高中会考的，所报学业水平等级性考试选考科目会考成绩在C等级（含）以上即可选报该科目。

拟报考的学业水平等级性考试选考科目尚未通过合格性考试的考生，可以于2019年11月8日至12日报名参加2020年1月的北京市普通高中学业水平合格性考试，通过后须于2020年3月2日至3日向报名单位申请补报学业水平等级性考试选考科目。

记者了解到，高考报名时还将采集部分照顾政策资格考生信息，包括：烈士子女；在服役期间荣立二等功以上或被大军区以上单位授予荣誉称号的退役军人；归侨、华侨子女、归侨子女；台湾省籍考生；自主就业的退役士兵；退出部队现役的考生；残疾人民警察；5A级青年志愿者。

需要注意的是，从边疆、山区、牧区、少数民族聚居地区在高级中等教育阶段转学到本市就读的少数民族考生须在高考报名现场确认时填写申请表并提交相关证明材料。其他照顾类型由相关部门提供名单，不在高考报名时采集。（记者 方怡君）

(责编：郝孟佳、熊旭)