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超七成海归就业选择私企，缺乏工作经验是求职最大挑战

2019年10月22日08:22  来源：新京报
 
原标题：超七成海归就业选择私企，缺乏工作经验是求职最大挑战

“超过七成选择就职私企以及外企”“超半数海归认为缺乏工作经验是求职最大挑战”“9成以上海归在求职过程中遇到问题”……10月19日，启德教育、前程无忧、应届生求职网联合发布的《2019海归就业力调查报告》，显示了海归就业情况，以及就业过程中所面临的问题及挑战。

根据调查报告，海归选择入职国有企业的仅占13.4%，超过七成选择就职私企以及外企，选择事业单位、中央/地方政府的比例不到10%。就业择业过程中，九成以上海归表示在求职过程中遇到了问题。最重要原因是“没有相关工作经验”，其次是“海内外求职者众多、竞争压力大”（40.4%）。

在职业选择方面，海归就业行业前五名分别是金融业（15.20%）、信息传输、软件和信息技术服务业（13.08%）、制造业（11.30%）、教育（9.70%）、文化、体育和娱乐业（7.12%）。薪资待遇上，毕业1-3年（含1年以下）海归群体收入整体集中在8-15万（62.5%）；毕业工作年限达到5年，接近30%的人进入年薪20万元以上。同时，74%的参访学生认为留学成本可在5年之内收回。

雇主方面，雇主青睐的海归学历，研究生以上学历占比52.2%；本科占比31.6%。雇主青睐的海归雇员留学国家或地区，排名前5位分别是英国、美国、澳大利亚、中国香港、法国。其中，英国占比高达44.86%；其次是美国（17.62%）、澳大利亚（17.29%）。

据教育部留学服务中心发布的数据，留学回国人员人数排名前5位的国家或地区是英国（34.1%）、美国(23.9%)、澳大利亚(8.3%)、中国香港(4.6%)、韩国(4.0%)。海归学历分布中硕士研究生占81.1%，其次为博士研究生学历，占比为12.5%，再次为本科及专科，占比为6.4%，高学历留学生占据海归主流。（记者 方怡君）

(责编：郝孟佳、熊旭)
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