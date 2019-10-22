原标题：中国留学生在澳兼职工资偏低 劳工权利掌握不清

据澳大利亚《星岛日报》报道，中国留学生Jonathan在澳大利亚一直做的兼职工作都低于法定最低工资，他初来时甚至有人出价时薪12元(澳元，下同)请他，而他以为那是合法的。他近日接受访问时，透露自己忍受被压榨的经历和原因。

澳大利亚民族台(SBS)的时事节目《FEED》报道，Jonathan来到悉尼找到的第一份兼职工作，是在一对华人夫妇经营的小型超市担任店员。他表示：“他们(东主)说可以给我12元，而他们说那是平均价。我那时刚到悉尼，(对劳工权利)没有多少信息来源。”

最终他没有做那份工作，因为一间中国餐厅以14.5元聘请他。他一边在新南威尔士大学(UNSW)就读土木工程硕士，另一边要打工维生，所以接受了餐厅的聘用。很久以后，他才发现14.5元时薪仍较法定工资低5元。

然而，这个发现并没使他豁然开朗。他说：“跟你老板就工资讨价还价并非易事。”他表示，少付工资在本地亚洲餐厅是“普遍的事”，“所以当在我身上发生时，我不会投诉太多，因为你知道，最少我有工作。最少我可以在这个地方拿到钱。”

据报道，对留学生来说，找到符合法定最低工资的工作特别困难，像Jonathan等的初来者不清楚自己的劳工权利。

Jonathan说，他母亲要一周六天长时间在超市工作，以维持生计，家人为送他留学，只好减少生活开支。家人勉强支付他的学费后，他自己要负责住屋和生活费用。他住在离大学一小时车程的地方，以省下部分租金，但只有15元时薪使他仍然举步维艰。

他说：“这是辛苦的工作。当我在餐厅上班时，那是非常忙碌的。我认为那消耗了你全部体能。我仍记得那时晚上约10时回到家中，只想躺在床上，甚么都不想做。”

Jonathan想过找更高薪金的工作，但连一份符合最低工资的也难找。他今年8月获得特许经营的三明治店Subway聘用，但对方开价14.5元。他说：“我难以置信。Subway是大连锁店。我震惊了。”

在本月一日，公平工作专员(FWO)表示，自其在2017年对22间Subway展开的调查发现，有18间都少付员工资金，它们被勒令向167名现任或前雇员偿还8.16万元。

移民工人中心总监Matt Kunkel表示：“这太普遍了。我们到处都看到这情况。我们在每个行业都看到。”(Wah)

(责编：郝孟佳、熊旭)