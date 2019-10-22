人民网>>教育

中英双语诵读版《孙子兵法》助力中华文化出海

2019年10月22日17:21  来源：新华网
 

新华网北京10月20日电 由外文出版社出版的中英双语诵读版《孙子兵法》近日出版发行，为中华传统文化走向世界提供了一次创新尝试。

《孙子兵法》是我国现存最早的兵书，被誉为“兵学圣典”和“古代第一兵书”，对古今中外军事、战略以及经济、政治、外交等领域均产生深远影响。但与《论语》《道德经》相比，《孙子兵法》大众普及率、译介精准率、国际传播率略显逊色。

为加强《孙子兵法》在世界范围内的传播效果，外文出版社与新航道国际教育集团合作，联合国内外教育界、翻译家等专家共同编写中英双语诵读版《孙子兵法》。

记者了解到，新面世的这部经典读物实现了多种创新。该书将传统出版与新兴媒体相融合，经典原文加注拼音，结合兵法的实战故事配上中国风的插画和版式设计，便于读者更加准确地理解兵法中的战略思想。同时，本书还配有英汉双语音频，读者可通过扫描书后的二维码收听英汉双语版《孙子兵法》诵读，让中国经典典籍借助现代技术焕发新的生机。

业内专家认为，这部中英双语诵读版的“跨界”作品，既适合海外读者通过《孙子兵法》学汉语、了解中国文化，也适合国内青少年读者学习经典典籍的英语表达，学会用英语讲述中国故事。

在新航道国际教育集团创始人胡敏看来，传统经典是中华文化的精华所在。中国孩子从小接触过不少传统经典，但当他们走出国门与世界交流时，却不知如何准确推介中国文化、讲述具有思想内涵的中国故事。双语诵读版《孙子兵法》的推出就是要让中国青少年从小打下扎实的中国根基，带着中国文化的自信走向世界。

(责编：实习生(唐佳)、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved