中英双语诵读版《孙子兵法》助力中华文化出海

新华网北京10月20日电 由外文出版社出版的中英双语诵读版《孙子兵法》近日出版发行，为中华传统文化走向世界提供了一次创新尝试。

《孙子兵法》是我国现存最早的兵书，被誉为“兵学圣典”和“古代第一兵书”，对古今中外军事、战略以及经济、政治、外交等领域均产生深远影响。但与《论语》《道德经》相比，《孙子兵法》大众普及率、译介精准率、国际传播率略显逊色。

为加强《孙子兵法》在世界范围内的传播效果，外文出版社与新航道国际教育集团合作，联合国内外教育界、翻译家等专家共同编写中英双语诵读版《孙子兵法》。

记者了解到，新面世的这部经典读物实现了多种创新。该书将传统出版与新兴媒体相融合，经典原文加注拼音，结合兵法的实战故事配上中国风的插画和版式设计，便于读者更加准确地理解兵法中的战略思想。同时，本书还配有英汉双语音频，读者可通过扫描书后的二维码收听英汉双语版《孙子兵法》诵读，让中国经典典籍借助现代技术焕发新的生机。

业内专家认为，这部中英双语诵读版的“跨界”作品，既适合海外读者通过《孙子兵法》学汉语、了解中国文化，也适合国内青少年读者学习经典典籍的英语表达，学会用英语讲述中国故事。

在新航道国际教育集团创始人胡敏看来，传统经典是中华文化的精华所在。中国孩子从小接触过不少传统经典，但当他们走出国门与世界交流时，却不知如何准确推介中国文化、讲述具有思想内涵的中国故事。双语诵读版《孙子兵法》的推出就是要让中国青少年从小打下扎实的中国根基，带着中国文化的自信走向世界。

(责编：实习生(唐佳)、熊旭)