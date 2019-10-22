沉浸、参与、全景 爱国主义教育该有的样子

习近平总书记在与北京大学师生座谈会上强调：“爱国，是人世间最深层、最持久的情感，是一个人立德之源、立功之本。”刚刚过去的国庆节让我们记忆犹新，这不仅是祖国的庆典、人民的节日，更是一次生动的爱国主义集中教育。国庆节当天，我和我的学生走在群众游行“立德树人”方阵中，经历两个多月的训练后走过十里长街，由衷地为祖国的繁荣昌盛感到骄傲自豪。这堂鲜活盛大的爱国主义课启发我们，新时代的爱国主义教育要在沉浸式、参与式、全景式三个方面下功夫。

新时代爱国主义教育应该体现沉浸式教育。最近我家的三岁宝宝在玩的时候哼唱的都是“我和我的祖国，一刻也不能分割”，以她的认知水平，可能不明白其中的深意，但她因为受到幼儿园老师、家长以及手机、电视、广播等潜移默化的影响，能够实现由听转换为不自觉的哼唱。所以，新时代的爱国主义教育一定要从娃娃抓起，要在幼儿园、小学、中学、大学各阶段循序渐进、螺旋上升地进行爱国主义教育；要让学生沉浸其中，遵循知情意信行的认知规律，做到脉络不断、主题不变、频道不换，做到音量渐增、音质渐清、音效渐强；要构建统一的爱国主义教育课程体系，整体推进各学段爱国主义教育一体化建设，将爱国与爱党、爱社会主义相统一的教育逻辑融入全过程；要拓展教育平台，丰富教育形式，注重调动受教育者的内生力量，推动爱国主义文化创意产品的开发和运用，培育文化产品创新创意团队，运用5G技术、人工智能手段创新教育载体，让爱国成为时尚。

新时代爱国主义教育应该完善参与式体验。在北京师范大学，学生微党课比赛已经举办了四届，参赛学生从自身经历出发，讲身边的故事，讲自己看到的祖国变化、社会进步、时代变迁，这种学生自我教育能够有效提升朋辈教育效果，更走心也就更深入人心。除了微党课，参观爱国主义教育基地、利用寒暑假采访革命前辈、拍摄主题微视频、承担大型活动和重大赛事志愿服务等都是爱国主义教育的学生深度参与方式。参与式体验能够直观地唤醒参与者的爱国热情，是爱国情、强国志、报国行的情感起点，是爱国主义教育的重要内容。

新时代爱国主义教育应该凸显全景式再现。爱国主义教育不能局限于一时一事的书本文字，要以大历史观全景式再现国家革命、建设、改革的历史脉络，再现中华民族几千年的瑰丽文明。全景式再现需要挖掘爱国主义教育素材，建立并不断更新教育数据资料库，从宏观层面展现中华优秀传统文化的纵深历史，从微观层面丰富时代楷模、最美人物等先进模范事迹内容，激发每一个人寻找身边的爱国故事，使受教育者成为爱国主义教育素材的发现者、传播者。全景式再现的方式可以是电影、电视剧、舞台剧、音乐剧等。中国人向来重视家国一体，全景式再现需要强调爱国与爱家庭、爱家乡、爱校、爱党、爱社会主义相统一。

沉浸式、参与式、全景式的爱国主义教育呼唤有信仰的教育者。秉承“让有信仰的人讲信仰”的原则开展爱国主义教育，需要教育工作者以敏锐的眼光发现教育资源和教育对象的特点，以清醒的意识、明确的态度、恰当的方法和深厚的理论功底坚决抵制非理性爱国、历史虚无主义等现象。

沉浸式、参与式、全景式的爱国主义教育呼唤有信仰的受教育者。受教育者要主动将自身成长融入国家发展，将专业发展与祖国需要相结合，将爱国与爱一切美好事物相结合，努力做到言学合一、知行统一，自觉将奉献祖国作为爱国的最好表现形式。

沉浸式、参与式、全景式的爱国主义教育呼唤教育者和受教育者的双向互动交流。教育的主客体是流动的，教育者的提升需要自己转换为受教育者不断接受教育，今天的受教育者很快就能成长为明天的教育者。（作者系北京师范大学汉语文化学院党总支副书记任雅才）

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