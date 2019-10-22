原标题：国考报名近60万人已过审 最热职位已超“千里挑一”

21日，2020年度国考报名已经进入“后半程”，根据国家公务员局发布的数据，截至21日18时，已有近60万人通过资格审查，最热岗位的竞争比超过1000:1。

21日晚，国家公务员局发布了2020年国考最新的报考情况数据。记者统计，截至21日18时，2020年国考已有57.2万余人通过资格审查。

每年国考，报名阶段都会出现“冰火两重天”的现象，今年也不例外。记者发现，目前部分热门岗位竞争比已经超过了1000:1。其中，竞争最激烈的职位是“中央档案馆国家档案局中国第一历史档案馆复制处一级主任科员及以下”，该职位计划招录1人，已有1109人通过资格审查，竞争比超过“千里挑一”。

竞争比同样达到“千里挑一”的还有还有“中央档案馆国家档案局中国第二历史档案馆安保处一级主任科员及以下”“国家市场监督管理总局计量司综合处一级主任科员及以下”两个职位，二者皆计划招录1人，截至21日18时，分别有1074人、1015人通过资格审查。

与此同时，还有一些岗位“无人问津”。记者观察发现，这些职位或是地域相对偏远，或是报名要求条件相对较多。华图教育公考辅导专家李曼卿提醒，虽然一些“冷门”职位要求较高或不太符合预期，但从竞争比和事业发展方面来看，选择这些职位未必就不好。“只要抱着积极向上的心态，扎根基层，也能有一番大作为。”

值得考生注意的是，2020年度国考招录，考生报名时间为2019年10月15日8:00至10月24日18:00，现在距离报名结束只剩下不足三天时间。

对此，李曼卿提醒，至今还未选定岗位的考生要抓紧时间报名，并多频次关注审核情况。因所报职位可能面临审核不通过、需要改报的情况，尽早报名也能给审核及补充资料留足时间，避免意外的发生，同时给考生留出更多备考时间。(冷昊阳)

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