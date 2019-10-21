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助创新人才培养 全国职业院校无人机应用创新技能大赛举办

2019年10月21日17:17  来源：人民网-教育频道
 

人民网讯 2019年全国职业院校无人机应用创新技能大赛16至17日在山东济宁举办。全国航空工业职业教育教学指导委员会执行秘书长刘柱表示，科技兴国人才为本，特别是在快速发展的无人机领域，技能型人才需求巨大。

全国航空工业职业教育教学指导委员会执行秘书长刘柱（主办方/供图）

本次大赛以“创新技能，成就未来”为主题，有来自全国近100所职业院校的127支代表队参赛。通过在武汉、郑州、义乌和济宁举办的四场预赛选拔，有29支参赛队进入了决赛，45支代表队参加了航拍应用挑战赛。

比赛现场（主办方/供图）

主赛场的总决赛设有理论与法规考核、设计与加工技能、组装与调试技能、无人机飞行操控技能等4个模块，对选手进行多维度、立体式的综合测评。

大赛现场（主办方/供图）

据了解，自2016年起，全国无人机应用创新技能大赛已经连续举办四届，成为发现和培养无人机领域技能型人才的有效途径，大赛同时是对航空职业教育发展成果的一次检阅。

孩子们亲身体验航空科技的魅力（主办方/供图）

大赛同期还设置了无人机体验互动环节，举办了“我的航空梦”主题绘画大赛和冯如杯航空知识大赛。当地1000多名中小学生在现场观摩大赛并参与动手体验环节。孩子们近距离接触了无人机，感受航空器的魅力，以新奇和童真描绘出了自己的“航空梦”。

(责编：实习生(黄钰霖)、熊旭)
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