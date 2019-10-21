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家有留学生 可怜父母心

2019年10月21日09:01  来源：中国青年报
 

很少有留学生一出国门就能理解父母心。但我想让你知道——

为了你的成长、留学，父母可谓倾注了他们的一切。但为什么很多时候，遇到问题你却不愿意告诉他们？可能是因为你长大了，你想自己面对新的世界。考试不如意、同学关系没处理好、情感上受了伤，为了显得成熟、懂事，你都想一个人扛，想让他们觉得你已经能应付一切了。

你认为他们不仅帮不上忙，还很烦，还会做一些可笑的事，所以能躲开的就尽量躲开，能沉默的就一定沉默。

父母不是完人，他们会处事不当，会让你们不舒服，甚至会让你们感到失望。在生活习惯上，父母老想跟你们腻在一起，从开学第一天就会发生这样的事，他们要亲自送你到国外上学报到。

你的内心其实很犹豫，但鉴于自己没有长时间出国的经历，父母一起去也可以帮把手，于是你就答应了。

可到了学校你发现，外国的大多数父母送完孩子就走了，而你的爸妈总担心你不会安排生活，帮着你去银行开户办卡，帮着你去添置被子，拖拖拉拉赖着不走，多丢脸哪！简直是在逼着自己开口来赶走他们。

你们从校园里搬出去、自己租房子后，有了自己的私人空间，左推右挡不愿让父母来。于是他们的担心也就更多了，恨不得每晚都要跟你视频，让手机的探头照见你房间的每个角落，想看看你叠被了没有？房间里采光如何？

父母总是情愿将虚假的表象当作救命稻草，一边不信任，一边自我安慰。

其实想想，孩子留学以后，母亲是最不适应的。从小到大的饮食起居，母亲为你倾注了太多，一下子，除了钱，你基本不需要她了，联系也越来越少。

小时候和父母在一起你有很多的话，现在父母有再多的问题，你的回答永远是两个字：还行。遇上敏感的问题，你更是用善意的谎言来搪塞，孩子和父母就像在玩一场猫捉老鼠的游戏，一个拼命想躲，一个全力追击。

他们陪你出国，衣食住行，父母都想为你添置最好的。这不是因为他们很有钱，只是想让你多一份温暖、少一份操心，他们更不想让你在异国他乡感到低一等，遭遇别人的不屑和鄙视。

他们还想用现在的支持、关心，甚至溺爱，来弥补他们在你小时候留下的不足和缺憾。

但他们并不知道有的行为是不恰当的，非但不能帮到孩子，甚至有时候还会适得其反。西方的贵族学校崇尚让孩子睡硬板床、穿没牌子的衣服、骑单车上下学，处处出手大方的暴发户为人所不齿。

你即使浑身上下都是世界一线品牌，也并不容易走进他们的派对，加入他们的兄弟会、姐妹会。

父母希望你未来过上好一点的日子，摆脱父辈或者祖辈的贫困和尴尬，他们希望你学金融、精算、管理等能去华尔街挣大钱的专业。

他们望子成龙，希望你尽早出人头地。如果你像西方同学那样，中间休学一两年申请去南美洲、非洲做志愿者，父母会认为你不务正业，埋怨你忘记了出国留学的初衷，浪费了钱财，辜负了他们的期望。

他们很难理解世界名校真正的办学宗旨，即培养有全球视野和社会担当的世界公民。美国前总统奥巴马也来自贫困家庭，大学毕业后去社区做义工，通过奋斗最后成为美国总统。

这就是世界名牌大学最引以为豪的：他们培养的学生不是为了寻找一份简单的工作，而是去担当更重要的社会责任，成为世界领袖。正是因为这种误解，所以父母更在乎你的成绩，其他一切都可以忽视。

其实在欧美的教育中，大家都比较注重平衡发展。在课堂里，鼓励学生要有优秀的学术成绩，能读书、能思考、能创新；在课堂外，鼓励学生参与各种社会实践和交流活动——这是因为踏上社会之后，你们将面临更加严峻的挑战。

父母和孩子的一切误解和冲突，都是由于两代人的思维方式和两种文化的差异而产生的，也因此，换位思考就成了沟通和理解的必要手段。

和父母沟通这些事情，开始的时候可能不会特别容易，但是我们到国外求学的目的之一，就是把一些先进的、有启发的理念带回国内，去引发一些改变。

而作为一名留学生的家长，我可以很肯定地告诉大家，大多数父母心底里其实都知道孩子未必会沿着他们设计的道路去走，因为孩子们会变得比他们想象中的更优秀、更国际化和多元化。

父母们或许仍然免不了去操心、去唠叨、去说教，他们或许仍然会不满、会失落、会不安，但最终他们会带着欣喜和骄傲看着你们丰满了羽翼，张开翅膀，到他们梦里都从未到达过的天空翱翔。

前些年，我的孩子还在国外念大学，假期他会回来住一段时间。回来之前，我太太时不时会向我抱怨说儿子不怎么爱听她叮嘱了，视频的时候学会敷衍了，交女朋友的细节也开始隐瞒，甚至撒点小谎了。

可是儿子回国在家住了几天，随口说了句“家里还是挺好的”，孩子他妈就足足兴奋了好几天。

出国读书这几年，儿子瘦了，但却变得更加高大、强壮。他不再亦步亦趋地依赖我们，时不时会说出一些自己的见解和思考。

我们知道他最终会越走越远，拥有自己的生活，但我们欣喜地关注他留学路上的每一点成长和每一滴成就，未来还会一如既往地关注他的职场发展和个人成长。

这，就是父母的心，即使你四海为家，父母总在那里等着你。（周成刚）

(责编：实习生(李萌)、曹昆)
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