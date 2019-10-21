整治儿童保健品乱象应强化保护意识

近年来，为了给孩子在身高、智力、健康等方面提供助力，不少爱子心切的家长将各种儿童保健品送进孩子口中。然而，一些不法企业、商家也抓住了家长这种心理，以非法添加、虚假宣传、非法传销等各种手法骗取消费者的钱财，致使儿童保健品市场出现各种乱象。记者采访发现，一般情况下，正常发育、合理进食的孩子并不急需保健品，儿童食用保健品需要格外谨慎，服用不当甚至会对孩子造成不同程度的伤害。相关专家指出，儿童保健品市场治理势在必行，行政部门要加强市场监管，重拳整治儿童保健品市场。（10月20日《法制日报》）

根据相关定义，保健（功能）食品具有一般食品的共性，能调节人体机能，适用于特定人群食用，但不以治疗疾病为目的。长期以来，公众有一个普遍而根深蒂固的观点，认为保健食品即便食之无益，但也绝对无害。孝敬长辈，关爱晚辈，逢节送礼都会选择保健食品。

由于整个社会对保健食品滥用的危害性认识不足，在“不利但无害”的普遍心态下，从消费选择到监管力度，为保健食品行业乱象提供了方便。在儿童保健食品领域，基于“逢考必补”的保护心态诱使，家长们往往会不遗余力地用保健食品给孩子进补，至于是否有效，会不会给身体带来伤害，还缺乏安全意识。简单来说，保健食品对儿童身体所带来的伤害，并没有真正引起各方的重视，更没有触发政策层面的反应。

要从根本上整治儿童保健食品乱象，还得从提高公共安全意识入手，以保护未成年人身心健康为目标，在科学评估、合理化建议、专业化参考等政策介入下，为儿童服用保健食品设置安全阀，才能避免家长被虚假宣传所诱导，促使监管手段提档升级，让未成年人的权利免于被无意识伤害，而能得到有意识的保护。

因此要坚持不懈地进行科学常识的普及，提高家长、社会公众和监管者的保护意识，让他们成为未成年人权益保护的遵守者，还要通过对相关法律的完善和制定，明确界定各方权利和承担的义务，补上法律规定方面的短板，对未成年人的保护才能够达到以点带面的提升。

(责编：实习生(黄钰霖)、曹昆)