中央财经大学建校70周年：与祖国发展同向同行

中央财经大学建校70周年纪念大会现场（张楠/摄）

人民网北京10月21日电（李依环、张楠）“70年来，中央财经大学与共和国发展同向同行、同频共振。在教育强国的新征途中，学校将不忘立德树人初心，牢记教育报国使命，在忠诚中奋斗，在团结中奋进，朝着建设‘有特色、多科性、国际化的高水平研究型大学’目标奋勇前进。”在19日举行的中央财经大学建校70周年纪念大会上，该校校长王瑶琪在致辞中郑重表示。

新中国成立之初，国家亟需一批懂知识、有技能、能吃苦耐劳、无私奉献的经济建设人才，在这样的时代背景下，中财大的前身——中央税务学校应运而生。作为新中国第一所新型高等财经院校，忠诚、担当、务实的办学传统从那时起便延续至今。在一穷二白的艰苦年代，她是为稳定物价和统一财经工作，培养和输送人才最快、最多的学校；进入新时代，她已为祖国财经建设培养了14万余名各级各类高素质人才......

教育部副部长孙尧在致辞中谈到，中央财经大学是一所有着光荣历史的学校，为国而生，与国同行。多年来，学校在财经、金融等众多领域为国家培养了大批优秀人才，希望学校不断发展，不断前进，为国家做更大的贡献。

财政部副部长程丽华对中财大多年来的发展成就给予充分肯定。程丽华指出，中央财经大学主动顺应国家高等教育改革发展的新形势，以扎根中国大地办好高水平大学为己任，守正创新，攻坚克难，成为高层次财经人才培养和国家财经政策研究的重镇，为中国特色社会主义经济建设做出了重要贡献。

“中央财经大学发挥自身优势和特色，坚持扎根北京、情系北京、服务北京，积极开展校地合作，为首都经济文化蓬勃发展做了大量卓有成效的工作。”会上，北京市副市长张家明发言表示，希望中央财经大学勇担责任，奋发有为，以70周年华诞为新起点，扎根中国，立足时代、面向世界、面向未来，坚持改革创新，提高教育质量，更好担负起国家发展、民族振兴赋予的历史重任。

中央财经大学党委书记何秀超在主持大会时指出，70周年校庆，是中财大发展历程上的一个里程碑，是振奋精神、昂首向前的崭新起点。在新的前进征程上，学校将不负党和人民的期望，加快“双一流”建设，推进内涵式发展，朝着“建成有特色、多科性、国际化的高水平研究型大学”目标阔步前行，为我国高等教育事业繁荣发展，实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。

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